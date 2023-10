E quajnë fantazmë por ai ekziston dhe e ka demonstruar në këto orë.

Mohammed Diab al Masri, emri i luftës Mohammed Deif, është arkitekti i sulmit të paprecedentë ndaj Izrael-it.

Një operacion i përgatitur nga një njeri, i cili, duke mbetur në hije, shndërroi një grusht guerrilësh në një formacion të frikshëm.

Në të pesëdhjetat e tij, kreu i krahut ushtarak të Hamas-it lindi në Khan Younis, Gaza, dhe pavarësisht burimeve të pakta të familjes së tij, ai ishte në gjendje të studionte. Biologjia, thonë ata.

Dhe gjithashtu gjeti një mënyrë për t’iu përkushtuar teatrit duke luajtur rolin e Abu Khaledit në një shfaqje të titulluar “Klouni”.

Kllapa të shkurtra, shpërqendrime të vogla nga misioni i vërtetë: ai i militantit.

Ai u rrit nën krahun e Yaya Hayyash-it, inxhinierit, koordinatorit të sulmeve vetëvrasëse në mesin e viteve 1990, dhe kur mentori i tij u vra, ai ndërmori hap pas hapi për ta zëvendësuar.

Specialiteti i tij i parë ishte pengmarrja, veprim i përsëritur orët e fundit në përmasa masive.

Ata janë pione me vlerë të lartë negociuese, jetë për t’u shkëmbyer.

Ai më pas iu përkushtua ndërtimit të arsenalit të fraksionit. Brigadat Ezzedine al Qassam, maja e shtizës së lëvizjes, janë zhvendosur nga kallashnikovët drejt dronëve dhe raketave.

Rrjeti importonte materiale luftarake përmes tuneleve klandestine të lidhura me territorin egjiptian, gjithashtu mjeti jetësor për mallrat civile.

Fedajinët punësuan palestinezë jashtë vendit që mund t’i ndihmonin, ata përfshinin të tjerë në Rripin e Gazës, ata shfrytëzuan mbështetjen e boshtit shiit, Iranit dhe Hezbollahut libanez.

Koordinim i vazhdueshëm në planin ushtarak dhe politik. Dy aleatët dhanë udhëzime, materiale, pjesë ndërsa instruktorët e tyre jepnin këshilla.

Disa projekte janë imazhe pasqyre: milicët shiitë donin të pushtonin fshatrat në Galilenë e Epërme, vëllezërit e tyre palestinezë synonin kibuci në kufirin me Gazën.

Vëmendje e madhe iu kushtua krijimit të bunkerëve, stacioneve nëntokësore për të penguar një pushtim apo lëshimin e bombave kundër shtetit hebre.

Fantazma është gjithmonë në qendër. Izraeli nuk i dha afat. Jerusalem-i, në kohën e Arafatit, kishte kërkuar arrestimin e tij dhe, për një periudhë të caktuar, ai ishte vendosur në një rezidencë të monitoruar nga Autoriteti.

Iniciativë e fqinjit dhe të njohurit të tij, Mohamed Dalhan, i cili ishte përgjegjës për sigurinë për një kohë të gjatë. Një qëndrim disa mujor që nuk e ndërpreu karrierën e tij, duke u bërë numri një më i kërkuari i izraelitëve.

Nga qielli me goditje helikopterësh mbi makinat që e transportonin – 2001 dhe 2002 – me të infiltruar, me përdorimin e spiunëve.

Biografitë citojnë gjashtë deri në tetë episode të veprimeve të synuara për ta vrarë, por ai gjithmonë shpëtoi me lëndime të rënda.

Askush nuk është i sigurt, por ka nga ata që thonë se ka humbur një sy dhe një dorë ose se ai mezi mund të ecë për shkak të pasojave të një çarje.

Të tjerë supozojnë dëme më të mëdha, por asgjë që ka kompromentuar rëndësinë dhe statusin.

Në gusht 2014 ata bombarduan shtëpinë e tij, një bastisje që i kushtoi jetën njërës prej grave të tij dhe një vajze.

Disa nga bashkëpunëtorët e tij kanë rënë gjithashtu, numri dy al Jabaari ose blerësit e materialit luftarak të vrarë nga Mossad në Emiratet, Tunizi dhe Malajzi.

Sukseset taktike të cilat, megjithatë, nuk patën asnjë ndikim në Ezzedine al Qassam të organizuar për t’i mbijetuar një prerjeje të mundshme të kokës së udhëheqësve. Gjuetia e vazhdueshme dhe eksperienca e gjatë e konflikteve e kanë detyruar të marrë masa rigoroze sigurie.

Ka vetëm një foto të vjetër të tij në qarkullim, asnjë telefon, vetëm korrierë dhe mesazhe të regjistruara të postuara në internet. Në audion e parë të njohur, në vitin 2003, ai u premtoi kundërshtarëve të tij: “Jeta juaj do të jetë ferr”. Njëzet vjet më vonë ai e vërtetoi brutalisht./Corriere della Sera