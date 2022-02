Xhika humbi në ujërat e Drinit në fund të vitit 2021 teksa peshkonte. Familjarët e nisën kërkimet për javë të tëra me radhë por pa sukses. Ditën e sotme, trupi i të ndjerit është gjetur në Fierzë.

Ky i fundit humbi në ujërat e lumit Drin më 26 dhjetor. Rjedha e lumit mësohet se e ka përcjellë trupin e Xhikës deri në Liqenin e Fierzës. Viktima do të dërgohet në morgun e qytetit të Kukësit, ndërsa detaje të reja do bëhen me dije në vijim.

Xhika humbi në ujërat e Drinit në fund të vitit 2021 teksa peshkonte. Familjarët e nisën kërkimet për javë të tëra me radhë por pa sukses.

Ditën e sotme, trupi i të ndjerit 50-vjeçar është gjetur në Fierzë.