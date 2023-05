Kandidati i koalicionit “Bashkë Fitojmë”, Indrit Sefa nuk e pranon rezultatin e zgjedhjeve në bashkinë e Vorës, ku u zhvillua dhe procesi i votimit elektronik.

Sipas Sefës, shifrat e dala nga makineritë e votimit kanë një koincidence të frikshme me rezultatin e 6 marsit të vitit 2022.

Për këtë arsye, kandidati i opozitës siguroi se do të ankimojë rezultatin e zgjedhjeve në këtë njësi, si dhe do të krijojë një ekip me ekspertë të informatikës.