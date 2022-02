Linda Goodman është njëra nga personazhet më të famshëm në botën e astrologjisë për shkak të përshkrimit shumë të saktë që ajo ka bërë për të gjitha shenjat. Më poshtë do ju njohim me karakteristikat kryesore të shenjës së ujorit.

Shumë njerëz i bën kuriozë ylberi. Fëmijët e ndjekin, shkencëtarët e studiojnë, ndërsa ujorët jetojnë në të. Ai e zbërthen atë pjësë më pjesë dhe në fund gjithsesi beson tek magjia e tij. Nuk është e lehtë të besosh tek diçka, pasi ke kuptuar nga çfarë përbëhet ajo në të vërtetë.

Si “Liza në Botën e Cudirave”, me një ujor duhet të përgatiteni për çdo të papritur. Të sjellshëm dhe ndonjëherë të qetë, ujori pëlqen të sfidojë opinionet që i duken të padrejta. Këta shpirtra të butë dhe të hapur do ju habisin me deklaratat e papritura që do bëjnë atëherë kur s’e prisni. Ujori do shfaqet këmbëzbathur ose me këpucët më të shtrenjta,e rëndësishme është që ai të ndihet rehat me to. Refuzimi i tyre ndaj konformitetit tregohet në çdo moment.

Do ta njihni një ujor nga përdorimi i shpeshtë i fjalës “mik”. Kurioziteti i tij i dukshëm e fut gjithmonë në mistere të reja, dhe misteri i rradhës mund të jesh ti. Personi që duket se e ka mendjen kilometra larg, por që po të analizon deri në detaje mikroskopike,është me siguri një ujor. Fëmijët, politika dhe sportet e intrigojnë atë. Ashtu siç bëjnë edhe kuajt, zbulimet shkencore, astronomia, Louis Armstrong dhe pijet alkolike. Ata dashurojnë lirinë, kanë shumë sens humori, mund të jenë perversë dhe origjinalë, dhe duan pavarësi. Nëse një marrëdhënie nuk është interesante, ata mërziten shpejt dhe e lënë. Nuk ka asgjë më zhgënjyese për një ujor sesa të zbulojë që s’jeni aq interesant sa mendonte. Pavarësisht se kanë shumë miq, ata e kanë shumë të vështirë të krijojnë marrëdhënie intime. Mos u habisni nëse një moment ata do ju bëjnë një pyetje pa takt ose shumë personale.

Ka një lloj magjie, një lloj misteri në sytë e tyre brenda të cilës nuk mund të depërtosh. Ata kanë ngjyrë kryesisht blu, gri ose jeshile. Flokët janë kryesisht të drejta dhe shumë të buta, bjonde ose gështenjë. Kanë pigment lëkure të zbehtë dhe janë më të gjatë se mesatarja. Zakonisht kur mendohen ose bëjnë një pyetje, ata anojnë kokën duke pritur reagimin tuaj. Ujorët kanë një lloj dualiteti gjë që bën që shpeshherë tek femrat të ketë disa karakteristika mashkullore dhe e kundërta.

Njerëzit që e rrethojnë keqkuptohen shumë shpesh më një ujor, pasi ata e kanë të vështirë të arrijnë ritmin e mendimit të tij. Astrologjia tregon se mendimet e ujorit janë 50 vite para mendimeve të të gjithë njerëzimit. Kjo njihet si shenja e gjenialitetit, por edhe si shenja e lidhur me shumë sëmundje mendore. Ujorët kanë një aftësi të jashtëzakonshme për të qetësuar fëmijët ose personat e nervozuar. Mos u mundo të ndërpresësh qetësinë e një ujori, sepse ai e ka shumë të nevojshme. Kur do të jetë vetëm, do të jetë vetëm!

Ujorët konfliktohen shpesh me njerëzit për shkak se nuk u pëlqen t’i kufizojnë por edhe sepse janë plot me surpriza. Një ujor e ka shumë të vështirë të krijojë besim, dhe këtë gje e bën vetëm pasi ka njohur çdo anë të fshehtë tuajën. Ai është një mik kaq i ngushtë sa është i gatshëm të pozicionohet kundër të gjithëve atyre që ju kanë inat. Ndonëse kanë probleme me kujtesën, aftësia e tyre e përqëndrimit është e frikshme.

Çfarë duhet të keni parasysh për ujorët është që urrejnë genjeshtrën dhe mashtrimin, si dhe shmangin borxhet. Nëse i merrni para një ujori mos ja jepni më sepse ai u aka falur. Një premtim i thyer ose një një borxh i keq do e prishë marrëdhënien tuaj me një ujor. Sado që ata e kanë inat hipokrizinë, ndonjëherë do ju kthejnë përgjigje kaq të zgjuara sa do ju krijojnë përshtypje jo të vërtetë. Ka gjithmonë një ideal brenda tij, një ndjenjë optimizmi dhe dhe besimi të verbër. Ujorët janë të sjellshëm por nuk do hezitojnë të denoncojnë një padrejtësi. Mos kufizoni lirinë e një ujori, asnjëherë! Ajo për ta, është e shtrenjtë! Burimi: Cyber Space / Linda Goodman

/b.h