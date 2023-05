Dashi-Saturni, Jupiteri, Mërkuri dhe Venusi po thurin një marrëdhënie pozitive për shenjën tuaj duke rregulluar më shumë se një aspekt të jetës. Familja në mënyrë specifike është në krye të mendimeve dhe ju jep ekuilibër të jashtëzakonshëm emocional dhe shpirtëror.

Demi-Mund të përjetoni probleme të vogla në dashuri sot. Mund të zbuloni se partneri juaj ka më shumë liri se ju i lejoni vetes. Në vend që ta ngacmoni, shkoni nga pas dhe udhëhiquni prej tij/saj.

Binjakët-Jeta në çift do të jetë e mbrojtur nga yjet gjatë kësaj dite dhe gjërat do të ecin mirë. Sa i përket financave, buxheti do të jetë i kënaqshëm dhe do të keni mundësi të kryeni disa shpenzime më tepër.

Gaforrja-Vetëbesimi juaj mund të marrë pak kohë të rifitohet në ditët në vijim. Keni nevojë të uleni në qetësi dhe të dëgjoni mendimet tuaja.

Luani-Kjo do të jetë një periudhë reflektimi dhe do të kërkoni ndjesë për gabimet që keni bërë në të shkuarën. Ndryshim i temperamentit tuaj do të vihet re nga të tjerët. Shijoni pushimin.

Virgjëresha-Nuk jeni avokat i punës me kufizime, kështu që sot do të jetë një ditë e mirë për ju. Liria më e madhe vjen nga disiplina. Nëse ia dilni, do të jeni të lumtur.

Peshorja-Sot humori do të përjetoni ngritje dhe ulje humori. Lini mënjanë polemikat e vjetra dhe bëni figurë të mirë dhe lojë të keqe në çdo rast. Do të përfitoni shumë avantazhe. Është mirë të kontrolloni shpenzimet, që më vonë të mos mbeteni trokë.

Akrepi-Lëvizja e planetëve në këtë ditë është thellësisht pozitive. Vetëm një Uran i keq, me shenjën kundërshtare të Demit, mund të ngadalësojë nismat tuaja, ndoshta edhe të kufizojë disa kënaqësi, për shembull ato sportive, veçanërisht nëse keni lindur nga 5 deri në 10 nëntor.

Shigjetari-Me diellin që do të lëvizë në shenjën tuaj të kundërt, do ju shfaqen disa probleme në komunikim me kolegët. Mos bëni veprime në kokën tuaj.

Bricjapi-Do të ndiheni të lodhur dhe do të hasni në vonesa. Bëni mirë që t’i shtyni për një moment të dytë projektet e verës në çift. Edhe në punë do të përballeni me disa pengesa.

Ujori-Instinkti ju ka thënë prej kohësh se ditë më të mira do të vijnë, dhe instinkti juaj nuk ju gënjen. Kur Dielli të lëvizë në favorin tuaj, do të ndjeni se s’ka asgjë në botë t’ju ndalë dhe ashtu është.

Peshqit-Me energjinë që do të keni sot, do të ndjeheni sikur jeni me pushime. Problemet që dikur dukeshin aq të ndërlikuara tani duken të thjeshta dhe të kapërcyeshme. Sot do të njiheni me një njeri shumë interesant.