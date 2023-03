Dashi-Ngjarja qiellore e ditës është aspekti i mirë i lidhjes së madhe të Mërkurit, Diellit, Neptunit dhe Jupiterit në shenjën miqësore të Peshqve. Fuqia e ideve, e cila mund të prekë gjenialitetin, bëhet kështu tema mbizotëruese e ditës. Pamja zgjat gjithë ditën dhe ju mundëson të jeni të qartë.

Demi-Sot do të ndiheni të lumtur dhe do të jeni shumë i kujdesshëm në çdo hap që hidhni. Do të merrni një lajm shumë të mirë që do t’iu ndryshojë ditën. Të dashuruarit do të shijojnë momente të lumtura.

Binjakët-Sot është dita perfekte që të zhvilloni kontakte të reja. Kjo do t’ju ndihmojë që të zhvilloni karrierën. Është e nevojshme që t’ia komunikoni dëshirat dhe nevojat partnerit/es.

Gaforrja-Jeni një vullkan shpërthyes, por kjo gjë nuk është gjithmonë pozitive, sidomos nëse lidhjet nuk janë aq të forta. Rrezikoni që të shkatërroni disa raporte për shkak të asaj që mund të bëni ose thoni.

Luani-Mos harxhoni kohën tuaj të çmuar duke qarë pas gjërave që keni humbur pasi ato kanë ikur dhe nuk mund të kthehen më. Punoni ta bëni të nesërmen më të mirë se të ardhmen.

Virgjëresha-Besojini inteligjencës dhe përvojës për çdo vendim apo mëdyshje që mund të keni. Mos merrni për bazë mendimin e të tjerëve sot dhe gjykojini gjërat me qetësi.

Peshorja-Hëna, Marsi, Saturni dhe Venusi janë të gjitha forca planetare që synojnë t’ju favorizojnë nga shenjat miqësore të Virgjëreshës dhe Ujorit. Mbetet vetëm Plutoni, një planet i ngadalshëm dhe i fuqishëm që po vozis kundër jush në Bricjap. Ky aspekt planetar i kundërt, megjithatë, ju jep forcë të përmirësoni shëndetin.

Akrepi-Do të ndiheni të lodhur dhe do kërkoni që të largoheni nga puna për të marrë disa ditë pushim. Të dashuruarit duhet të kenë kujdes dhe të shmangin diskutimet që mund të shkaktojnë probleme në çift.

Shigjetari-Jeni si zogjtë e lirë. Nuk jeni për angazhime serioze. Kështu që më mirë mos i hyni një marrëdhënie nëse nuk e përballoni dot. Lëvizja përpara është e vetmja mënyrë.

Bricjapi-Nervozizmin që do të keni sot, mundohuni ta mbani nën kontroll. Edhe për gjërat më të vogla do të kërkoni të debatoni, prandaj tregohuni të kujdesshëm.

Ujori-Mos rrezikoni me çfarë keni në zotërim dhe me çfarë fitoni. Nëse dikush përpiqet t’ju bindë të investoni në një projekt të ri, gjëja më e mirë që mund të bëni është të thoni ‘jo’ menjëherë.

Peshqit-Bëni kujdes me paratë. Nëse vijoni me këtë ritëm në fund të muajit do ta gjeni veten me borxhe. Ndonëse dëshironi të tregoheni bujarë me ata që keni pranë, mbani në mendje që kur ju të jeni në nevojë, ata mund të mos bëjnë të njëjtën gjë.