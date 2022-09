Horoskopi Paolo Fox Dashi: Për shkak të Hënës që e keni përballë, jeni nervoz me ata që ju rrethojnë, veçanërisht me anëtarët e familjes. Kujdes edhe në punë, është më mirë t’i bëni gjërat me qetësi, edhe nëse duhet të ndryshoni një projekt.

Horoskopi i Demit Paolo Fox: Ky është një qiell i mirë për të lindurit e shenjës tuaj, lindin miqësi të rëndësishme dhe zemrat e vetmuara marrin lajme të mira. Ata që kanë pasur performancë të mirë në punë do të kenë mundësi të bëjnë zgjedhje të shkëlqyera.

Horoskopi Paolo Fox Binjakët: Ata që kanë një çështje të hapur në dashuri do të jenë në gjendje të zgjidhin shumë gjëra, me Jupiterin e favorshëm. Kujdes në punë, pasi një person mund t’ju vërë në siklet.

Horoskopi për Gaforren Paolo Fox: Keni hyrë në një javë të rëndësishme për të bërë zgjedhje dashurie. Në punë do të dëshironi të përfshiheni më shumë.

Horoskopi i Paolo Fox Luani: Yje të favorshme, është një javë e rëndësishme për të folur për ndjenjat me gjysmën tjetër. Një gjendje e mirë astrologjike në aspektin profesional, investoni në punë.

Horoskopi i Virgjëreshës Paolo Fox: Koha për të bërë vlerësimin tuaj të një lidhje dashurie, është një moment i mirë për të kuptuar nëse ia vlen apo jo. Lëreni kohën të kalojë dhe disa probleme do të zgjidhen vetë në punë.

Horoskopi i Paolo Fox Peshorja: Pasdite stresuese në dashuri këtë të martë 20. Nëse partneri juaj ju vazhdimisht, mund të lodheni. Në punë, disa probleme ende nuk janë zgjidhur përfundimisht.

Horoskopi i Akrepit, Paolo Fox: Në një foto të rikuperimit të përgjithshëm, është koha që ta lini veten të pushtoni nga një histori dashurie. Në punë ka pasur një krizë, por tani duhet kapërcyer.

Horoskopi i Shigjetarit Paolo Fox: Nëse një histori dashurie shkon keq, mund të rikuperoni, por do të ishte më keq nëse tani mbani një qëndrim rigoroz. Koha e mirë për të nisur projekte të reja në punë.

Horoskopi i Bricjapit Paolo Fox: Ditë e qetë dhe pse me këtë Hënë në kah të kundërt. Do të dëshironi të dilni nga një marrëdhënie që shihni se nuk ju përshtatet më. Edhe në punë është një periudhë e lodhshme, merrni gjithçka më lehtë.

Horoskopi i Paolo Fox Ujori: Rimëkëmbje e mirë në dashuri, mirë duken gjërat sidomos me Peshoren dhe Binjakët. Në punë disa probleme do të zgjidhen por këtë të martë 20 duhet të flisni për to.

Horoskopi i Peshqve Paolo Fox: Nëse vini në dyshim një lidhje, duhet ta bëni me kujdes. Situata e përgjithshme në punë nuk është më e mira, ka komplikime.

