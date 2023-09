Edhe nëse duket sikur dita nuk ka nisur me këmbë të mbarë, ja disa sugjerime nga yjet për ta ndihmuar atë të shkojë më mirë.

Cilat shenja të horoskopit do të jenë më me fat në dashuri dhe në punë? Po ata me më pak fat?

Mbetet vetëm të zbulojmë së bashku me parashikimet e astrologut tonë të dashur Paolo Fox, të nxjerra direkt nga revista DipiùTv dhe përkthyer nga noa.al!

Ja parashikimet e horoskopit për nesër, e diel 17 shtator 2023, shenjë pas shenje nga astrologu Paolo Fox!

Dashi:

Bëhuni gati për një ditë të luhatshme, kërkuese dhe për disa edhe të lodhshme. Megjithatë, edhe pse ndonjëherë mund të ndiheni të dekurajuar, nuk duhet të dyshoni në forcën dhe aftësitë tuaja, të cilat do t’ju lejojnë të lini një përshtypje të mirë dhe të arrini atë që dëshironi.

Demi:

Në punë mund të ketë vështirësi që do të krijojnë siklet. Po punoni fort, por fatkeqësisht nuk mungojnë ngjarjet dhe vonesat e papritura.

Binjakët:

Në punë mund të arrini rezultate të mira, kreativiteti dhe intuita juaj do të rezultojnë të suksesshme, por kini kujdes nga ata që duan të konkurrojnë dhe përpiqen t’ju vënë në vështirësi.

Gaforrja:

Edhe nëse Afërdita nuk është më tranzit në shenjën tuaj të zodiakut, ajo do të ketë një ndikim të veçantë në shenjën tuaj në këtë të diel dhe ditët në vijim.

Luani:

Mund të mbështeteni në aspektin e shkëlqyer të Mërkurit, i cili, veçanërisht në punë, do t’ju lejojë të merrni konfirmime të mira.

Virgjëresha:

Shtatori është një muaj i veçantë për ndjenjat dhe me Venusin në shenjë mund të arrini rezultate të rëndësishme sidomos gjatë kësaj të diele 17.

Peshorja:

Është një aspekt i shkëlqyer i Mërkurit që do t’ju ndihmojë të gjeni mënyra për të demonstruar aftësitë tuaja dhe sa vleni.

Akrepi:

Në dashuri ka një lajm të mirë. Në fakt, javët e fundit kanë qenë shumë të acaruara për shkak të ndjenjave të trazuara, por tani është më e lehtë të përpiqesh të shkosh mirë me të tjerët dhe të përpiqesh të rivendosësh një mirëkuptim aty ku ka pasur tensione.

Shigjetari:

Fatkeqësisht, në ditët në vijim mund të ketë tensione në dashuri dhe në marrëdhënie ndërpersonale.

Bricjapi:

Ata që kanë qenë të fokusuar në punë ose studim për një kohë të gjatë, tani mund të ndihen më të lirë për t’i kushtuar më shumë hapësirë ​​jetës së tyre të dashurisë.

Ujori:

Këto janë ditë të veçanta dhe ju mund të ndiheni të hutuar dhe të pavendosur. Shfrytëzojeni të dielën 17 për të pushuar dhe për të rifituar energjinë tuaj, si dhe për t’u marrë me problemet që do të hasni.

Peshqit:

Mund të ketë momente të rrëmbyera, të përcaktuara nga kundërshtimi i Venusit. Megjithatë, disa keqkuptime nuk duhet të prishin qetësinë dhe konfirmimin që po punoni për të arritur.