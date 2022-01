Dashi

Gjatë javës 10 – 16 janar do të jeni më të përgjegjshëm për punët e shtëpisë. Ndoshta arsyeja për këtë do të jetë shfaqja e detyrave të reja në lidhje me të afërmit tuaj, të cilët do të mbështeten në ndihmën tuaj në zbatimin e tyre. Shumë do të gëzohen për blerjen e shtëpisë së tyre.

Ngjarjet e ndryshme në jetën e një personi do t’ju bëjnë të mendoni se si mund ta ndihmoni, si mund të flisni me këtë person dhe në përgjithësi sa mund të ndërhyni në ngjarjet në jetën e këtij personi. Java do jetë një kohë e mirë për martesë, për organizimin e takimeve familjare, për biseda me të afërmit. Do të jetë gjithashtu një kohë e mirë për trajtim ose shërim nga një sëmundje.

Gjatë javës do të keni një kohë të mirë për të harmonizuar marrëdhënien tuaj me një person që ka lindur në shenjën e Peshores, Binjakëve apo Ujorit. Konfliktet mes jush mund të jenë për shkak të problemeve personale, përfshirë shëndetin. Gjatë kësaj jave, nëse udhëtoni, do të përjetoni situata të ndryshme stresuese që lidhen me dokumente, informacione të rëndësishme, mesazhe apo paralajmërime.

Djemtë dhe vajzat do të kalojnë një javë në të cilën do të shohin më qartë problemet dhe mangësitë e tyre. Problemi, i cili do të duket shumë më i madh apo më serioz këtë javë, në fakt ka nisur disa javë apo muaj më parë. Disa nga ngjarjet kryesore të javës do të përcaktohen si zhvillime nga njerëz që jetojnë larg jush. Do të jetë e vështirë të kontrolloni dëshirën tuaj për të hyrë në një debat apo konflikt, sepse egoja juaj do të ketë një ndikim shumë më të fortë tek ju gjatë këtyre shtatë ditëve. Gratë do të respektojnë veprimet dhe vendimet e tyre nga opinioni ose pjesëmarrja në ngjarje nga një burrë.

Demi

Gjatë javës 10 – 16 janar, shumë do të përjetojnë një ngjarje me një burrë që mund t’ju kërkojë të merrni pjesë personalisht në ngjarje. Kjo mund ta bëjë të vështirë ose të ngatërrojë planet tuaja fillestare për javën. Do të jetë një kohë e mirë për të nënshkruar ose për të marrë një dokument ose kontratë, përfshirë një të natyre financiare. Gjatë javës do t’ju duhet të merrni një vendim në lidhje me udhëtimet ose njerëzit që janë në një qytet tjetër.

Gjatë këtyre shtatë ditëve, tregohuni të kujdesshëm në kontaktet tuaja me njerëz nga qytete dhe vende të tjera: mos i nënçmoni, as mos shkoni në ekstremin tjetër për t’i bërë të veçantë. Ngjarjet e javës do t’ju kërkojnë të veproni me shumë takt dhe durim, pasi do të kenë një ndikim të rëndësishëm në jetën tuaj personale ose familjare. Personat e lindur në shenjën e Gaforres, Akrepit apo Peshqve do të kenë një ndikim shumë të mirë në veprimet tuaja gjatë këtyre ditëve.

Djemtë dhe vajzat patjetër do të kalojnë më shumë kohë me miqtë e tyre. Gjatë javës do t’ju duhet të merrni më seriozisht një angazhim në lidhje me një burrë që mund të jetë nga familja juaj, rrethi juaj i të afërmve ose një mik. Burrat do të përpiqen të shmangin disa nga përgjegjësitë e tyre shtëpiake ose familjare dhe kjo mund të shkaktojë një reagim të pakëndshëm nga anëtarët e tjerë të familjes tuaj nëse nuk jetoni vetëm. Gjatë këtyre shtatë ditëve do të kërkohet vëmendje për mbrojtjen e sendeve personale, informacioneve personale, dokumenteve, të dhënave të kartës bankare etj. Në jetën tuaj personale nuk do të mungojnë emocionet, por në fakt gjithçka do të varet nga ajo që dëshironi. dhe çfarë investoni në marrëdhëniet tuaja personale. Gratë do të kërkojnë zgjidhje të shpejta për shqetësimet financiare. Kjo vetëm mund të komplikojë një situatë, t’ju sjellë zhgënjim ose të vonojë më tej planet dhe veprimet tuaja. Këtë javë, padurimi nuk do t’ju ndihmojë. Telashet e kësaj jave do të jenë për shkak të kësaj mangësie.

Binjakët

Gjatë javës 10 – 16 janar do t’ju duhet të ushtroni shumë vetëkontroll për atë që thoni dhe çfarë bëni. Kjo do të thotë që këtë javë duhet të jeni më të kujdesshëm kur merrni vendime të rëndësishme ose nëse filloni ndonjë ndryshim. Nëse lind një konflikt ose jeni përfshirë disi në një të tillë, tregoni me kujdes emocionet tuaja, pasi kjo javë do t’ju habisë në mënyrë të pakëndshme. Java do të jetë e favorshme për udhëtime. Gjatë këtyre shtatë ditëve, mund të lindin vështirësi në marrëdhënien tuaj me një fëmijë ose të ri në familjen tuaj, me të cilin nuk jetoni së bashku. Një problem që do të prishë komunikimin tuaj nuk do të jetë i ri dhe nuk do të gjejë zgjidhje këtë javë. Java parashikon para të papritura ose ngjarje të tjera të papritura financiare. Djemtë dhe vajzat do të vazhdojnë të kërkojnë më shumë emocione në dashuri ose aktivitete dhe përvoja të këndshme. Ky mund të jetë një fillim i keq për një vit kaq kompleks dhe të diskutueshëm. Mos harroni se është gjithmonë e rëndësishme të kërkoni ekuilibrin në gjithçka. Mos e teproni me asgjë dhe mos u përpiqni për gjëra që mund t’ju krijojnë situata të rrezikshme. Pritshmëritë tuaja për këtë javë vështirë se do të korrespondojnë me realitetin. Mund të bëni disa blerje për veten tuaj, por mos humbisni para që nuk janë personalisht tuajat. Do të keni nevojë për paqe, qetësi dhe ndoshta një ikje nga realiteti.

Gjatë javës do t’ju duhet të ndihmoni një mashkull ose të angazhoheni për një problem. Tensioni në punën tuaj do të jetë më i madh për arsye të ndryshme dhe prania e disa personave do ta tensionojë situatën dhe ndonjëherë do ta bëjë edhe më të pakëndshme. Java mund të mbahet mend me një ndryshim ose ngjarje që lidhet me punën ose edukimin e një personi në familjen tuaj. Gratë do të frymëzohen lehtësisht nga idetë e reja. Do të jeni shumë më aktivë dhe ambicioz këtë javë, veçanërisht nëse pranë jush keni një person të lindur në shenjën e Peshores, Ujorit apo Binjakëve. Do bëni plane të përbashkëta me të afërm, miq apo partnerë të ndryshëm biznesi. Java mund të mbahet mend me lajme të ndryshme të rëndësishme apo interesante lidhur me personat e lindur në shenjën e Peshqve, Gaforres apo Akrepit.

Gaforrja

Gjatë javës 10 – 16 janar do t’ju kërkohet të merrni më seriozisht përgjegjësitë tuaja profesionale. Arsyeja për këtë mund të jenë telashet që do të lindin në punë ose në biznes. Kjo javë do t’ju kërkojë të jeni më të përgjegjshëm për të gjitha detyrat dhe angazhimet që ju presin. Gjatë këtyre shtatë ditëve, disa nga ngjarjet apo eksperiencat e mira do të lidhen me paratë, dokumentet financiare apo një kontratë. Shkaku i emocioneve të këndshme mund të jetë një ngjarje në jetën e një personi nga familja juaj. Kjo javë mund të befasojë disa prej jush me fitime të papritura. Java do të jetë e favorshme për zhvillimin e punëve tuaja familjare, për takime familjare apo festa. Gjatë javës do të duhet të jeni të kujdesshëm në veprimet tuaja, për të shmangur truket apo tentativat për manipulim. Veprime të tilla do të ngatërrojnë njerëzit përreth jush dhe ata do të priren të ndryshojnë mendimin e tyre për personalitetin tuaj. Djemtë dhe vajzat do kalojnë një javë të suksesshme dhe interesante. Shmangni truket, sepse veprime të tilla jo vetëm që mund t’ju diskreditojnë, por edhe t’ju sjellin një vlerësim ose humbje të pakëndshme. Mësoni të mbështeteni në aftësitë dhe njohuritë tuaja. Në një javë kaq të mirë nuk duhet të luani me fatin tuaj. Meshkujt do kalojnë një javë ngjarjesh dhe përvojash të papritura. Gratë në mjedisin tuaj të afërt do të jenë në gjendje t’ju befasojnë në mënyra të ndryshme. E njëjta gjë vlen edhe për njohjet tuaja të reja, nëse keni. Kjo do të jetë një javë e favorshme, veçanërisht nëse udhëtimi juaj është në një farë mënyre i lidhur me një grua. Gratë do të kalojnë një javë me humor, emocione, plane dhe ngjarje të ndryshme. Nuk do mërziteni, por nuk do jetë e lehtë. Në dashuri, java sjell përvoja të papritura për ju që keni një partner të lindur në shenjën e Luanit, Dashit apo Shigjetarit. Manifestimet e xhelozisë mund të jenë dypalëshe.

Luani

Do të zemëroheni ose do të hutoheni nga veprimet ose fjalët e njerëzve të lindur nën shenjat e ajrit. Veprimet e tyre do të jenë krejtësisht në kundërshtim me të kuptuarit ose pritshmëritë tuaja. Marrëdhënia juaj me shenjat e tokës do jetë më harmonike. Gjatë kësaj jave mos u mundoni t’ua impononi vullnetin tuaj personave të tjerë, sepse pavarësisht nga shenja e zodiakut, kundërshtimi i tyre do të jetë i kuptueshëm. Java do të jetë e favorshme për udhëtime dhe për zhvillimin e kontakteve tuaja me njerëz nga distanca të ndryshme. Miqësitë e reja që do të krijoni gjatë këtyre shtatë ditëve do të jenë interesante për ju. Asnjë person gjatë këtyre shtatë ditëve nuk do të shfaqet rastësisht në jetën tuaj. Gjatë javës do të habiteni nga humbja e papritur e diçkaje që nuk do ta mbani mend se kujt ia keni dhënë apo ku e keni lënë. Kjo do t’ju krijojë shqetësime të pakëndshme. Gjatë javës do të komentoni më aktivisht ose do të ndiqni me vëmendje ngjarjet në jetën e një vajze apo gruaje. Djemtë dhe vajzat do të duhet të ndjekin këshillën e një gruaje, e cila do të përpiqet të ndikojë për mirë me fjalët dhe udhëzimet e saj. Shqetësimet që lidhen me shëndetin e një gruaje të afërt janë të mundshme. Gëzimet tuaja personale gjatë javës do të lënë një kujtim dhe gjurmë të qëndrueshme në jetën tuaj, pavarësisht se me çfarë lidhen ato. Për meshkujt java sjell shumë telashe, për të cilat do të jeni të papërgatitur. Zgjidhja e tyre, të paktën këtë javë, nuk ka gjasa të varet nga ju. Problemet tuaja familjare do të jenë një ‘erëz’ shtesë për këtë situatë të pakëndshme. Gratë do të ndjekin thuajse me rigorozitet planet e tyre paraprake për këto shtatë ditë, duke pritur realizimin e tyre me sukses. Planet tuaja do të jenë realiste, por shpresoj që të keni kohë të mjaftueshme për t’i zbatuar ato. Personat e lindur në shenjën e Peshqve, Gaforres apo Akrepit do të kenë një ndikim më të fortë në humorin dhe veprimet tuaja gjatë javës. Shqetësimet tuaja do të jenë të përkohshme, do të vijnë sot, do të ikin nesër. Ju mund t’i mbani mend këto shtatë ditë me një bisedë ose përvojë interesante në lidhje me një person të lindur në shenjën e Luanit, Dashit ose Shigjetarit.

Virgjëresha

Do të përjetoni shqetësime të rënda financiare. Jeni duke u përballur me shpenzime urgjente, të rëndësishme ose që do ta keni të vështirë t’i mbuloni. Gjatë këtyre shtatë ditëve do të jetë e rëndësishme të organizoni mirë buxhetin tuaj, për të shmangur planifikimin e tij në bazë të arkëtimeve të mundshme në para. Mbështetuni vetëm në atë që keni në llogarinë tuaj bankare ose në duart tuaja. Java sjell takime ose ngjarje të tjera të rëndësishme që lidhen me fëmijën tuaj, ose me një fëmijë nga familja e të afërmve dhe miqve. Kjo javë do të tërheqë vëmendjen tuaj me disa çështje pronash. Kjo do të jetë një javë e favorshme për të blerë ose shitur prona. Përsa i përket dashurisë, këtë javë do të keni mundësi të sqaroni disa keqkuptime me partnerin. Ata që janë në kërkim të një lidhjeje të re romantike do të kenë mundësinë të takojnë një dashuri të re ose të zhvillojnë një marrëdhënie më serioze të krijuar tashmë. Djemtë dhe vajzat do të jenë shumë të sigurt në veprimet e tyre, gjë që do të krijojë jo vetëm tension, por edhe raste për konflikte të pakëndshme. Ju mund të kërkoni shpjegime nga miqtë ose njerëzit e afërt për veprimet e tyre të kaluara, por kjo nuk do t’ju ndihmojë dhe një gënjeshtër e thënë një herë do të përsëritet përsëri. Gjatë javës mund të merrni pjesë në një mbledhje që lidhet me shokun, apo kolegun tuaj. Meshkujt do të përballen me vendimet e para serioze që do të duhet të marrin gjatë vitit. Mund të jeni ende nën ndikimin e festave dhe të jeni me humor, por do t’ju kërkohet të qëndroni fort me këmbë në tokë. Një grua pranë jush do të kërkojë ndihmë ose shërbim nga ju dhe duhet të jeni shumë të kujdesshëm me reagimin dhe përgjigjen tuaj. Surprizat nuk do të mungojnë gjatë këtyre shtatë ditëve. Gratë mund të udhëtojnë këtë javë. Mund të komunikoni më shumë me njerëzit që jetojnë larg jush. Megjithatë, java nuk përjashton shtyrjen e një udhëtimi për shkak të kushteve të motit apo problemeve shëndetësore. Frika ose shqetësimi serioz për shëndetin e një personi të dashur ka të ngjarë të jetë prezente.

Peshorja

Do të diskutoni për udhëtime të ndryshme dhe për veprime me një pronë që ndodhet në një distancë prej jush. Gjatë kësaj jave, shumë prej jush mund të udhëtojnë në një rast të veçantë, i cili do të kërkojë blerjen e një dhurate të përshtatshme. Në përgjithësi, çdo plan do të ketë një zhvillim të favorshëm. Kjo do të jetë një javë e favorshme për trajtimin ose terapinë për të cilën keni përgatitje paraprake. Do të mund të merrni lehtësisht vendime të rëndësishme gjatë javës që lidhen me probleme të vjetra apo situata komplekse. Gjatë këtyre shtatë ditëve do të përjetoni një ngjarje të rëndësishme që lidhet me një burrë nga shtëpia juaj ose nga rrethi i ngushtë familjar. Java do të kënaqë shumicën prej jush me të ardhura të mira në buxhetin familjar. Megjithatë, këto shtatë ditë do të kërkojnë shumë më tepër vëmendje nga ju në veprimet tuaja në vendin e punës, ku mund të bëhen gabime apo situata të tjera të pakëndshme. Ka shumë të ngjarë të lidhen me besimin e tepërt, ose shfaqjen e intrigave. Do të jetë më e vështirë këtë javë për ata që punojnë në një punë që nuk u pëlqen. Djemtë dhe vajzat do të duhet t’i marrin më seriozisht detyrat e tyre në shkollë, ku ka të ngjarë të bëhen provime ose teste serioze. E njëjta gjë vlen edhe për ju që nuk studioni, por punoni. Do të jeni të etur për disa blerje personale, por merrni parasysh mundësitë tuaja reale. Përndryshe, telashet nuk do të jenë të lehta për t’u zgjidhur. Burrat do të duhet të marrin përsipër disa përgjegjësi të paparashikuara prindërore. Mund të ketë ngjarje rreth shtatzënisë që nuk do t’ju bëjnë të lumtur ose më mirë do t’ju shkaktojnë ankth ose frikë. Mund të keni një marrëdhënie shumë të mirë gjatë këtyre shtatë ditëve me personat e lindur në shenjën e Peshores, Ujorit apo Binjakëve. Ju presin momente interesante… Gratë do t’u kthehen kujtimeve, përvojave, humbjeve, ndarjeve të së shkuarës. Kjo mund të jetë për shkak të marrjes së disa informacioneve të reja në lidhje me ngjarjet nga e kaluara. Vëmendje do të kërkohet nga miqtë tuaj, të cilët gjatë këtyre shtatë ditëve mund të tregojnë pasinqeritet ndaj jush ose të ndajnë me një person tjetër, diçka që keni ndarë me ta.

Akrepi

Mund të prisni përvoja interesante në lidhje me jetën tuaj të dashurisë dhe çështjet tuaja financiare. Ndoshta do të jenë dy ngjarje të ndryshme, por mund të kenë edhe një lidhje me njëra-tjetrën. Kjo javë do të mbahet mend me më shumë takime me njerëz të rëndësishëm dhe të dobishëm për ju. Kjo do të jetë një kohë veçanërisht e favorshme për takime romantike dhe njohje të reja. Gjatë javës, përpiquni të qëndroni të qetë në punë dhe në marrëdhëniet tuaja personale, pa kërkuar gabime te njerëzit e tjerë dhe pa iu kthyer përvojave të pakëndshme të së shkuarës. Gjatë javës do të keni angazhime financiare në lidhje me një fëmijë apo një të ri. Djemtë dhe vajzat do të kalojnë një javë në të cilën do të duan të përkëdhelin veten me disa blerje. Këtë javë, aktet dinake, intrigat dhe manipulimi do të zbulojnë fytyrat e vërteta të njerëzve për të cilët keni pasur një mendim më të mirë, pavarësisht nga mosha e tyre. Gjatë javës do të keni një përvojë me një fëmijë ose një person më të vogël se ju. Burrat do të kalojnë shtatë ditë të vështira për t’u parashikuar. Gjithçka do të ndodhë në mënyrë të papritur dhe do të ketë zhvillime të papritura. Kjo do të jetë veçanërisht e dukshme në çështjet tuaja financiare, kur të angazhoheni në ndonjë dokument apo kontratë. Gjatë javës do të keni disa takime dhe biseda të rëndësishme me njerëz nga distanca të ndryshme. Gratë do të kenë plane të mëdha për këtë javë. Ato do të jenë të realizueshme, por do t’ju bëjnë më të shqetësuar ose të frikësuar nga humbja. Personat e lindur në shenjën e Gaforres, Akrepit apo Peshqve do të kenë një ndikim të rëndësishëm në detyrat dhe veprimet tuaja kryesore gjatë javës. Shëndeti juaj mund të kërkojë vëmendje, ose mund t’ju duhet të kujdeseni për pamjen tuaj. Nuk përjashtohen flukse parash shtesë dhe të papritura në buxhetin tuaj familjar.

Shigjetari

Do të kaloni një periudhë që ju vë në provë për marrëdhëniet me prindërit apo miqtë. Arsyet e këtyre problemeve, keqkuptimeve apo kontradiktave mund të jenë të natyrave të ndryshme, por kryesisht ato do të jenë në baza emocionale. Frustrimi që do t’ju shkaktojnë këto ngjarje do t’ju bëjë të vendosni për të ardhmen e kësaj marrëdhënieje. Gjatë javës do të mund të rinovoni disa nga planet apo idetë tuaja që i keni braktisur disa kohë më parë për shkak të mungesës së rrethanave të favorshme për zbatimin e tyre. Këtë javë rrethanat do të jenë të ndryshme dhe ndoshta do të merrni mbështetje nga mësues ose mentorë që janë të dobishëm për ju. Kjo javë do të ketë një kuptim të rëndësishëm në jetën tuaj, sepse falë mundësive të reja apo fatit do të arrini të dilni nga telashet që keni shkaktuar për shkak të mashtrimit apo gabimeve. Mos e nënvlerësoni rëndësinë e asnjë ngjarjeje gjatë këtyre shtatë ditëve. Kjo javë paralajmëron një ngjarje të rëndësishme që përfshin një grua që ndoshta është një e afërme ose anëtare e familjes suaj. Djemtë dhe vajzat do ta kujtojnë këtë javë me përvoja të ndryshme në lidhje me një vajzë apo një grua të re. Do t’ju duhet të merrni vendime të ndryshme për të ardhmen tuaj, familjen ose shtëpinë tuaj. Janë të mundshme ngjarje të papritura, të cilat ndonjëherë do t’ju vënë në ngërç. Ju do të keni një javë me eksperienca interesante që do t’ju ndryshojnë botëkuptimin. Burrat do të kalojnë shtatë ditë, të cilat do të jenë të përshtatshme për udhëtime, për realizimin e planeve apo ideve që lidhen me njerëz nga distanca të ndryshme. Këtë javë do të planifikoni dhe ndërtoni të ardhmen tuaj shumë më me guxim, pa frikë dhe me gatishmëri për të marrë ndonjë rrezik. Opsione të ndryshme për të ardhmen e çdo prone do të diskutohen. Jeni gati të përjetoni një ngjarje që lidhet me një person të lindur në shenjën e Gaforres, Akrepit ose Peshqve. Gratë do të fokusohen në stabilizimin e tyre financiar. Do të kërkoni burime të reja të ardhurash, punë më të paguara, zgjerim të biznesit tuaj. Ndonjëherë do t’ju duhet të punoni me një grua ose të kërkoni ndihmë për të realizuar idetë tuaja. Për disa arsye, jeta juaj e dashurisë do të jetë shumë më e rëndësishme për ju gjatë këtyre shtatë ditëve.

Bricjapi

Do të përfshiheni në çështje parash që do të jenë të rëndësishme jo vetëm për ju, por edhe për njerëzit e tjerë të familjes. Është e mundur të organizoni një dokument financiar. Në fakt, ata që ndikohen nga tekat e njërit prej jush do të jenë shkaku i mosmarrëveshjeve dhe konflikteve. Gjatë javës do të planifikoni ngjarje dhe takime të rëndësishme që lidhen me një të ri. Marrëdhënia juaj me një burrë mund të tensionohet për shkak të ndërhyrjes së një gruaje. Kjo javë parashikon një vizitë të papritur tek një person i sëmurë, ose përfshirjen tuaj me një problem shëndetësor të dikujt që njihni. Djemtë dhe vajzat do të kuptojnë rëndësinë e familjes, marrëdhënieve familjare dhe komunikimit të mirë me të afërmit. Disa prej jush do të marrin pjesë në një ngjarje që lidhet me fejesën, martesën, përvjetorin dhe më shumë. Ju pret një javë shumë emocionuese dhe plot ngjarje. Burrat do të kalojnë shtatë ditë me ritëm të shpejtë, në të cilat do t’u kërkohet të marrin vendime të shpejta dhe të ndërmarrin veprime adekuate. Ekziston rreziku i mashtrimit, veprimeve të nxituara, manipulimit nga njerëz që kanë një interes të caktuar për veprimet tuaja dhe jo vetëm. Problemet në shumicën e rasteve do të lidhen me veprime të nxituara dhe të pamenduara nga ana juaj. Gratë do të kenë disa shqetësime shëndetësore, sëmundje ose frikë për të ardhmen e tyre. Ju që keni fëmijë mund të keni angazhime që lidhen me zgjidhjen e problemeve të ndryshme me ta. Stresi në jetën tuaj gjatë këtyre shtatë ditëve do të jetë më i madh dhe do të jetë mirë nëse mund të mbështeteni në ndihmën e një personi të dashur: babait, burrit, vëllait apo mikut.

Ujori

Do të kënaqeni me biseda apo ngjarje që lidhen me fëmijën tuaj, pavarësisht se ku ndodhet ai në këtë moment. Në përgjithësi, kjo javë parashikon ngjarje pozitive dhe takime me njerëz më të rinj se ju, kryesisht gra ose vajza. Këtë javë do të diskutoni ose do të përgatiteni për një udhëtim që do të bëni. Është e mundur të diskutoni udhëtimin në shtëpinë tuaj për turizëm ose zhvendosjen për punë në një qytet ose vend tjetër. Gjatë javës do të jeni në gjendje të realizoni shumicën e planeve dhe pritshmërive tuaja. Rrethana të ndryshme do jenë në anën tuaj dhe do jeni me fat në momente të rëndësishme. Personat e lindur në shenjën e Ujorit, Peshores apo Binjakëve do të kenë një ndikim shumë të mirë në veprimet tuaja. Gjatë javës do të ketë probleme të pakëndshme shtëpiake, për zgjidhjen e të cilave do t’ju duhet ndihmë. Djemtë dhe vajzat do të kalojnë shtatë ditë të rëndësishme në të cilat do t’u duhet të mendojnë me kujdes për të ardhmen e tyre. Rrituni dhe mos humbisni kohë të vlefshme…. Burrat do të angazhohen në detyra serioze, profesionale ose biznesi. Ju jeni gati shkoni në një institucion, të angazhoheni në një detyrë specifike. Jeta juaj e dashurisë do t`ju sjellë një surprizë. Flirtimi është i mundur aty ku punoni ose përmes kontakteve tuaja sociale. Kjo do të jetë një javë e favorshme për rehatinë në shtëpi, blerjen e gjërave të rëndësishme për shtëpinë ose për ju personalisht. Gratë do të përfshihen në dokumente të ndryshme, pagesa, kontrata, sigurime, taksa e të tjera. Ju do të diskutoni tema të ngjashme me miqtë, përfaqësues të kompanive të ndryshme dhe më shumë. Do të keni një rast për t’u mbledhur me miqtë ose për biseda me ta në telefon.

Peshqit

Nën ndikimin e fjalëve apo veprimeve të miqve apo fqinjëve, mund të krijoni tension në shtëpinë tuaj. Kjo javë do të jetë fatale për ju, pasi ngjarje të ndryshme do t’ju korrigjojnë ose do t`ju çlirojnë nga marrëdhëniet e dëmshme. Mos kërkoni përgjigje të qarta për atë që po përjetoni. Kjo javë do të jetë e rëndësishme për punën apo biznesin tuaj, pasi do të ketë disa ngjarje të rëndësishme që do të jenë bazë për ndryshime të rëndësishme në të ardhmen. Gjatë këtyre shtatë ditëve, përvojat më të vështira do të ndodhin në shtëpi dhe në familjen tuaj, pasi do të ketë një larmi emocionesh, dëshirash dhe teka të ndryshme. Vështirë se do të arrini t’i kënaqni të gjithë. Disa marrëdhënie bashkëshortore do të përjetojnë një periudhë turbulencash serioze. Djemtë dhe vajzat do të kenë kohë të mjaftueshme për t’u argëtuar, por në të njëjtën kohë do t’ju duhet të mendoni për të ardhmen tuaj. Planet tuaja ndryshojnë shumë shpesh dhe ndonjëherë kjo krijon ankth të brendshëm dhe frikë nga gabimet ose vendimet e gabuara. Merruni me shëndetin tuaj mendor dhe fizik dhe rrituni në hap me kohën në të cilën jetoni. Burrat duhet të jenë të kujdesshëm në planifikimin dhe shpenzimin e burimeve financiare personale, familjare apo biznesit. Disa lajme të pakëndshme që lidhen me ekonominë apo biznesin në vendin ku jetoni nuk duhen anashkaluar. Gratë do të jenë më emocionale, gjë që padyshim do të ndikojë në dashurinë dhe jetën e tyre familjare. Aty ku ka flirtim në punë do të ketë një zhvillim të ri që mund t’ju sjellë emocione, por mund të shkaktojë dramë të padëshiruar në jetën tuaj. Këtë javë do të keni një kohë të mirë për të kryer detyra të rëndësishme profesionale ose biznesi, veçanërisht në gjërat që lidhen me aktivitete të reja, biznese të reja, klientë të rinj etj. Marrëdhëniet tuaja personale, familjare apo profesionale me personat e lindur nën shenjën e Peshqve, Gaforres apo Akrepit do të kenë një ndikim të mirë në jetën tuaj.