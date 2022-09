DASHI

Venusi do ua nderlokoje paksa jeten gjate kesaj dite. Nese nuk i kushtoni vemendje e duhur partnerit do futeni ne nje udhekryq pa rrugedalje. Mos i neglizhoni as problemet. Beqaret do duhet te marrin nje vendim i cili mund t’ua ndryshoje teresisht jeten. Financat do jene goxha shqetesuese keshtu qe merrni masa t’i rregulloni sa me pare ato. Nuk ka kohe per te humbur.

DEMI

Marredhenia juaj me partnerin do jete me e mire se me pare dhe kenaqesite qe do perjetoni do jene te emedha. Shfrytezojeni cdo moment kur te jeni prane tij. Beqaret do mbyllen ne vetvete dhe nuk do e kerkojne aspak dashurine. Ky do jete nje gabim qe do iu merzite pa mase. Ne planin financiar do kete goxha permiresme. Shfrytezojini per e bere investimet e duhura.

BINJAKET

Ata qe jane ne nje lidhje do kene probleme te medha sot. Kini kurajen te perballeni me to dhe t’i zgjidhni sepse po i late pas dore situata do nderlikohet edhe me teper. Beqaret nuk duhet te nakohen aspak sepse takimet qe do kryejne do jene te mrekullueshme. Dite me fat edhe per financat. Shlyeni borxhet fillimisht dhe me pas beni investimet e duhura.

GAFORRJA

Edhe per gaforet qe jane ne cift dita nuk do jete shume e mire. Atmosfera ne pergjithesi do jete e tensionuar dhe mosmarrveshjet do duken sikur nuk do shterrojne. Beqaret do jene e fat dhe do kene takimin qe kane ednerruar prej kohesh. Yjet do jene gjithmone me ju. Ne planin financiar duhet te tregoheni vigjilente dhe cdo shpenzim ta kryeni me maturi dhe kujdes.

LUANI

Marredhenia juaj me ate qe keni ne krah nuk do jete dhe aq e qete sot. Mund te debatoniper tema delikate per te cilat secili ka mendim te ndryshem nga tjetri. Beqaret nuk duhet te presin qe dashuria iu bjere nga qielli. Po kerkuat sigurisht qe edhe do te gjeni. Ne planin fianciar, yjet do iu ndihmojne te dilni nga situata e nderlikuar ne te cilen ndodheni. Perfitoni nga kjo!

VIRGJERESHA

Fale mbeshtetjes se planeteve do arrini t’i zgjidhni nje nga nje problemet qe keni pasur ne cift dhe do ndiheni me te qete. Mos harroni ta shprehni dhe dashurine qe ndjeni. Beqaret duhet te jene optimiste edhe pse as sot nuk do e gjejne personin e shumekerkuar. Financat do jene delikate dhe pakujdesia me e vogel do sjelle probleme. Shmaangni tronditjet e medha.

PESHORJA

Bashkepunimi dhe sensualiteti do mbizoeroje gjate gjithe kesaj dite. Ju dhe partneri do jeni si nje ekip i forte qe askush nuk mund t’iu rrezoje. Beqaret do kene nje nga ditet me te bukura te vitit gjate te ciles do takpojne dashurine e jetes se tyre. Bejini syte kater. Edhe me financat do keni fat. Megjithate permiresimet do varen edhe nga aftesia juaj menaxhuese.

AKREPI

Keqkuptimet dhe mosmarreveshjet ne cift do jene te shumta gjate kesaj dite. Nese nuk uleni te flisni qetesisht me partnerin kjo situate do vazhdoje te perkeqesohet. Beqaret duhet te shfrytezojne aftesine e tyre joshese per te bere per vete personin qe pelqejne. Ne planin finnaciar ruani nje ekuiliber me shpenzimet dhe nuk do keni as me te voglin problem.

SHIGJETARI

Jeta ne cift do jete e bukur dhe disa do perjetojne emocione te medha. Toleranca dhe mirekuptimi do mbizoteroje gajte gjithe kohes. Beqaret do mund te nisin nje histori dashurie te bukur, te forte dhe afatgjate. Jeta juaj do ndryshoje pergjithmone. Mire d jete qe me shpenzimet te tregoheni me te kursyer. Financat do jene paksa delikate keshtu qe shmangni thellimin e humneres.

BRICJAPI

Nese jeta juaj ne cift ka probleme, merrni masa qet’i zgjidhni sot. Po i late pas dore atmosfera d te perkeqesohet me teper. Jupiteri do iu jape ndihmen e tij. Beqaret do katojne disa persona interesante, por per te filluar nje lidhje duhet te presin edhe pak. Financat do jene pergjithesisht te stabilizuara dhe nuk do keni as problemin me te vogel. Shfrytezojeni per ndonje investim te rendesishem.

UJORI

Dite e qete kjo e sotmja per te dasuruarit. Do dashuroheni ashtu si dini dhe do beshkepunoni ne cdo moment me ate qe keni ne krah. Beqaret do kene jo nje por disa takime interesante. Aftesia joshese e juaja do jape rezultatet e veta. Sektori i financave do ndikohet nga Neptuni. Do e stabilizoni situatn dhe do shpenzoni pa pasur frike se do ngeleni pa lek.

PESHQIT

Jupiteri do iu sjelle fat ne planin sentimental. Jeta juaj ne cift do jete edhe me e bukur dhe emocionet do jene me te medha. Per sa iu perket beqareve, duhet thene se ata do kene nje dite te animuar dhe te mbushur me takime. Mund t’iu shfaqet edhe princi i kalter. Ekuilibri financia nuk di kete tronditje, megjithate mire do jete te shmangni shpenzimet e medha.