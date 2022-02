Dashi

Parashikohet një ditë e komplikuar për të lindurit e kësaj shenje. Duhet bërë kujdes, pasi mund të shmangen disa debate të kota. As puna dhe as dashuria nuk do ju kënaqin gjatë kësaj dite. Do të jeni gjatë gjithë kohës në kërkim të ndryshimeve.

Demi

Kjo e shtunë do të jetë mjaft pozitive për të lindurit e kësaj shenje. Ka disa aspekte të jetës që janë shumë interesante. Do të ndjeni dëshirën për rikuperim. Po ashtu mund të merrni rezultantet e pritura brenda një kohe të shkurtër.

Binjakët

Kjo ditë nuk do të jetë aspak në ritmin e duhur për të lindurit e kësaj shenje. Ky nuk është momenti i duhur për ndryshime, pasi nuk do të merrni rezultatin e dëshiruar, përkundrazi mund të përkeqësoni situatën. Duhet të tregoheni shumë të kujdesshëm lidhur me financat dhe shpenzimet.

Gaforrja

Të lindurit e kësaj shenje duhet të presin ende, para se të marrin përgjigjet që presin. Kjo e shtunë shërben për të reflektuar dhe për të kuptuar se çfarë dëshironi në të vërtetë.

Luani

Nuk ka përfunduar ende periudha juaj e pozitivitetit, por tashmë fuqia duhet të vijë nga ju dhe jo nga yjet. Duhet të riktheheni në lojë dhe të tregoni kush jeni. Nuk duhet të mbylleni në egon tuaj, por jini më të hapur.

Virgjëresha

Do të ndjeni nevojën për të pushuar dhe qetësuar, pse jo edhe të përkëdhelni veten pak më shumë. Ndonëse do të ndiheni disi të lodhur dhe stresuar, dita do të jetë mjaft pozitive dhe duhet ta shfrytëzoni sa më mirë.

Peshorja

Kjo e shtunë parashikohet që të jetë mjaft pozitive dhe e mbushur me energji të mira. Duhet t’iu kushtoni më shumë vëmendje personave që ju rrethojnë, pasi dikush mund t’iu prishë humorin. Çështjet e rëndësishme kanë marrë rrugën e zhbllokimit.

Akrepi

Parashikohet një ditë e mbushur me momente tensioni, ku nuk do arrini që të jeni asnjë moment të qetë. Kjo javë nuk ka qene në mënyrën më të mirë të mundshme, por do të vijë duke u përmirësuar. Bëni kujdes sa i takon dashurisë, pasi parashikohen debate të forta.

Shigjetari

Kjo e shtunë nuk duket të jetë aspak pozitive. Mund të ketë tensione, sidomos në dashuri. Kush po jeton më shumë se një histori paralelisht, do të rezultojë se po gabon.

Bricjapi

Dita premton shumë për të lindurit e kësaj shenje. Ka ardhur momenti për të eksperimentuar dhe për tu rifutur në lojë. Nuk ka nevojë që të mundoheni dhe të sforcoheni, pasi gjërat do të ecin spontanisht.

Ujori

Kjo nuk është një periudhë aspak e favorshme për të lindurit e kësaj shenje. Do të ketë momente nervozizmi dhe mërzie. Situatat ju kanë lodhur, ndaj keni nevojë që të përfshiheni në eksperienca të reja.

Peshqit

Më në fund do të lini pas krahëve një periudhë tejet negative dhe nën ritmin e duhur. Ka ardhur momenti për të rinisur nga e para. Kjo gjë vlen për çdo sferë të jetës.