Dashi

Për sa iu përket çështjeve te zemrës, gjithçka do ndryshoje qe sot. Do keni me tepër nevoje për qetësi ne jetën ne çift dhe do bëni me shume tolerime sesa mendonit. Beqaret do kenë një mundësi te mire për te pasur takimin e ëndrrave, mos e humbni rastin. Ne planin financiar do jeni me fat dhe çdo gjë do rrjedhe sipas parashikimeve. Nuk keni për çfarë te shqetësoheni.

Demi

Ndikimi i Venusit do jete mjaft pozitiv gjate kësaj dite për jetën tuaj ne çift. Klima do jete me e ngrohte dhe me harmonike sesa ju e mendonit. Beqaret do bëjnë mire te kalojnë me shume kohe me miqtë sesa te kërkojnë dashurinë. Nuk do jeni te favorizuar ne këtë sektor. Ne planin financiar do jete Urani ai qe do iu ndihmoje ta përmirësoni situatën.

Binjaket

Jeta juaj sentimentale do jete me e këndshme dhe me e bukur gjate kësaj dite. Do jeni me humor shume te mire dhe do përjetoni emocione te mëdha pranë atij qe doni. Beqaret do kenë një surprize ne planin e dashurisë. As qe e kishit menduar ndonjëherë se gjerat mund te shkonin kështu. Financat do jene te qëndrueshme, kështu qe mund te bëni edhe ndonjë investim.

Gaforrja

Mos kërkoni te dominoni sot ne jetën tuaj ne çift sepse do keni mosmarrëveshje me partnerin. Bëjini rezistence ndikimit pervers te Jupiterit. Hëna do iu krijoje beqareve mundësi te shumta për takime. Shfrytëzojini nëse nuk doni te vuani vetminë. Klima ne planin financiar do jete e paqëndrueshme. Shmangni transaksionet dhe ulni sa te mundni shpenzimet.

Luani

Jeta juaj ne çift do jete mjaft e animuar gjate kësaj dite. Do bashkëpunoni për gjithçka dhe do e respektoni mendimin e tjetrit. Nëse vazhdoni ne këtë rruge shume shpejt do ketë martese. Beqaret nuk do jene shume te favorizuar ne dashuri kështu qe do bënin mire te prisnin pak. Ne planin financiar do përballeni me probleme te mëdha. Beni kujdes!

Virgjeresha

Urani premton jo vetëm sensualitet dhe ngrohtësi ne jetën ne çift, por gjithashtu qëndrueshmëri dhe besnikëri. Do e kuptoni me ne fund se ju dhe partneri jeni bere për njeri-tjetrin. Beqaret do lodhen shume duke kërkuar “gurin e çmuar”, por te paket do jene ata qe do e gjejnë. Tregohuni te matur nëse doni te kryeni operacione te mëdha financiare sot.

Peshorja

Mos luani me ndjenjat e partnerit tuaj gjate kësaj dite sepse do dilni te humbur dhe do vuani. Nga ana tjetër mos kërkoni as te keni pushtet mbi te. Beqaret nuk do jene aspak te sigurte pe rate qe duan prandaj do bënin mire te mos fillonin asnjë lloj angazhimi. Financat nuk do jene te këqija, megjithatë yjet këshillojnë me tepër maturi me shpenzimet. Mbrojeni veten!

Akrepi

Dita e sotme nuk do jete shume e privilegjuar për te dashuruarit. Debatet do jene te njëpasnjëshme dhe nuk do ndiheni te qete. Beqaret duhet te shmangin me çdo kusht personat e shenjës se Binjakeve dhe te Bricjapit. Do vuanin nëse do afroheshin me ta. Te ardhurat do përmirësohen fale një trashëgimie te papritur qe mund te merrni.

Shigjetari

Gjate kësaj dite do ia shprehni me çdo mënyrë dashurinë partnerit. Nuk do mungojnë as fjalët dhe as veprat, vetëm e vetëm qe ambienti ne çift te jete sa me i ngrohte. Beqaret do kenë një dite te zakonshme dhe pa ndonjë takim te veçante. Ne planin financiar do ndërmerrni disa rreziqe, por do ia dilni mbanë me sukses. Situata do stabilizohet ndjeshëm.

Bricjapi

Bashkëpunimi ne çift do mbizotërojë gjate gjithë kësaj dite ne jetën tuaj ne çift. Do i sqaroni mosmarrëveshjet e vogla qe keni pasur me pare dhe do ndiheni me te qete. Për sa iu përket beqareve duhet thënë se ata mund te hedhin hapat e para drejt krijimit te një lidhjeje me një person te shenjës se Demit ose Akrepit. Financat do jene te qëndrueshme dhe nuk priten probleme.

Ujori

Disa nga ata qe janë ne një lidhje do kaloje një dite delikate dhe te mbushur me debate. Do keni vështirësi, kështu qe merrni masa nëse nuk doni te shkoni ne ndarje. Beqaret nuk do jene aspak te privilegjuar nga yjet dhe nuk do e gjejnë as sot personin qe po kërkojnë. Ne planin financiar çdo gjë do kthehet ne favorin tuaj. Mund te filloni edhe një projekt fitimprurës.

Peshqit

Nëse kohet e fundit keni pasur pasiguri ne jetën tuaj ne çift, sot do jeni me te sigurte për atë qe doni. Mos keni druajte t’ia shprehni partnerit gjithçka qe mendoni. Beqaret duhet te përgatiten për surpriza te këndshme. Disa mund te fillojnë një histori te bukur dashurie. Plutoni do ndikoje negativisht tek financat. Mos shpenzoni pa u menduar nëse nuk doni probleme.