Dashi

Një javë e rëndësishme, e mbushur me zhvillime pozitive për të lindurit e kësaj shenje. Parashikohet një lajm i mirë, një propozim ose një telefonatë e cila do bëjë që të përjetoni emocione të forta. Do të rivendosni kontakte me disa persona, të cilët kanë shumë rëndësi për ju. Edhe dashuria parashikohet mjaft e favorizuar.

Demi

Kjo e premte nuk do të jetë aspak në ritmin e duhur për të lindurit e kësaj shenje. Do të ketë demoralizim dhe pamundësi për ti bërë gjërat siç duhet. Dikush do mundohet që ti bëjë gjërat edhe më shumë të pamundura për të lindurit e kësaj shenje, duke bërë që të humbni durimin. Këshillohet që të bëni kujdes sa i takon fizikut.

Binjakët

Dita do të jetë përgjithësisht pozitive, ku gjatë saj do të ketë rikuperim të ndjeshëm. Megjithatë do të ketë jo pak probleme në disa sektorë të jetës, edhe në punë, të cilat duhen trajtuar me kujdes. Dita premton shumë, për të zgjidhur diçka të rëndësishme.

Gaforrja

Parashikohet një ditë kritike sa i takon dashurisë, ku çiftet e lindura në këtë shenjë, do të përfshihen në diskutime të ashpra. Edhe ditët në vijim, parashikohen kritike në këtë fushë. Duhet të kuptoni se çfarë dëshironi vërtetë, në mënyrë që të merrni vendime të qarta.

Luani

Kjo është një ditë mjaft pozitive, në sajë të ndikimit të favorshëm të Hënës, Marsit dhe Venusit, të cilët do ju vijnë në ndihmë. Ndërkohë ndikimi negativ i Mërkurit, do të rrezikojë mundësinë që të çoni përpara disa projekte. Në fushën e biznesit, do të ketë disa luhatje, por në fund do ia dilni.

Virgjëresha

Do t’iu duhet të rigjeni forcën gjatë kësaj periudhe. Ata që kanë pasur probleme me ”shëndetin, duhet t’iu nënshtrohen trajtimeve të nevojshme. Bëni mirë që të përqendroheni sërish në dashuri, pasi ndjenjat do të jenë protagonistet e ditës.

Peshorja

Parashikohet një ditë e lodhshme dhe e mbushur me ngarkesë për të lindurit e kësaj shenje. Ka diçka që nuk shkon, për shkak të stresit dhe ngarkesave fizike. Edhe dashuria, parashikohet e mbushur me probleme. Këshillohet që të pritet pranvera, për ndryshimet e nevojshme.

Akrepi

Kjo ditë do të jetë e mbushur me ndryshime të shumta! Ndërkohë muaji mars, parashikohet të sjellë ndryshime të rëndësishme. Hëna mund të sjellë ndryshime dhe tensione gjatë kësaj dite. Do të ndjeni nevojën për të bërë disa ndryshime drastike.

Shigjetari

Parashikohet një ditë pozitive për të lindurit e kësaj shenje, ku do të ketë një rikuperim të ndjeshëm. Në sferën profesionale, kreativiteti do të vlerësohet maksimalisht. Ndërkohë sa i takon sektorëve të tjerë, do të ketë kriza, të cilat do arrini që ti përballoni.

Bricjapi

Kjo e premte nuk është nga më të mirat që keni kaluar, por do të jetë interesante. Duhet të mundoheni që të flini më shumë dhe të largoni mendimet negative, pasi në të kundërt dita do ju gjejë të lodhur.

Ujori

Pavarësisht ndikimit negativ të Hënës, yjet do të jenë interesante. Lodhja do të jetë e pranishme, por pavarësisht kësaj do të ndjeni një rikuperim të brendshëm. Kjo fillim javë, do ju rikthejë në lojë edhe në fushën e ndjenjave. Në punë, ka ardhur momenti për të bërë disa sqarime.

Peshqit

Më në fund do të rigjeni stabilitetin, pas një periudhe të mbushur me tensione. Kjo e premte do të jetë mjaft pozitive. Janari është një muaj që duhet harruar sa më parë.

Ndërkohë fillimi i shkurtit, do të jetë i rëndësishëm. Për lidhjet e gjata do të jetë një moment force.