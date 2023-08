Dashi

Dite mjaft e bukur dhe sensuale kjo e sotmja për te dashuruarit. Pasioni do rindizet dhe do i harroni te gjitha mosmarrëveshjet qe keni pasur dikur. Beqaret duhet te tregohen me realiste dhe te mos i besojnë premtimeve qe do iu bëjnë disa persona. Ne planin financiar nuk duhet te tregoheni te pamatur me shpenzimet. Po i kaluar kufijtë do keni probleme serioze.

Demi

Dashuria për çiftet do shkoje me se miri sot. Nëse kohet e fundit e kishit lënë pas dore partnerin, sot do filloni te përkujdeseni me tepër për te. Beqaret do jene gjithë kohës ne kërkim, por do e kenë te vështirë te gjejnë personin e duhur. Ne planin financiar bëni kujdes nga ndikimi negativ i Marsit. Ai do iu shtyje te shpenzoni kuturu dhe mos mendoni për te ardhmen.

Binjaket

As vete nuk e kishit menduar ndonjëherë se kënaqësitë qe do përjetonit sot do ishin kaq te mëdha. Ne fakt si ju ashtu edhe partneri do tregoheni me te moderuar dhe do mateni mire para se te flisni. Beqaret do jene te kënaqur edhe me ndonjë aventure kalimtare. Ne planin financiar fati do jete ne anën tuaj. Nëse keni menduar te blini diçka me vlere mund ta bëni sot.

Gaforrja

Projektet e përbashkëta do jene te favorizuara gjate kësaj dite. Momentet e lumtura dhe plot emocione do jene te njëpasnjëshme. Beqaret do jene me humor te mire dhe do tregohen me te hapur ndaj takimeve te reja. Edhe mundësitë për te krijuar një lidhje do jene te mëdha. Financat do kenë goxha përmirësime, prandaj përfitoni për te hequr disa para mënjanë.

Luani

Venusi do ndikoje pozitivisht sot ne jetën sentimentale te çifteve. Do tregoheni me te kuptueshëm me partnerin dhe nuk do i kërkoni atij gjera te pamundura. Beqaret do kenë me shume se 70% mundësi te takojnë personin e tyreve te ëndrrave. Ne planin financiar do iu jepet mundësia te kryeni transaksione te rëndësishme dhe situata do jete përsëri e qëndrueshme.

Virgjeresha

Sot planetët nuk do kenë as me te voglin ndikim ne jetën tuaj ne çift. Gjithçka do varet nga sjellja juaj kështu qe mundohuni te tregoheni sa me realiste. Beqaret do fillojnë te ndiejnë shume për një person te cilin kane fare pak kohe qe e njohin. Për financat do jete një dite jo shume e vështirë. Do e dini mire si te veproni ne mënyrë qe mos linde as problemi me i vogël.

Peshorja

Do ndiheni edhe me te dashuruar se me pare sot dhe do i shprehni gjate gjithë kohës ndjenjat tuaja. Partneri nga ana tjetër do mundohet t’iu mbaje ne pëllëmbe te dorës. Beqaret do kalojnë një dite te zakonshme dhe jo me shume takime. Ne planin financiar do bënit mire te reflektonit mire para çdo lloj shpenzimi. Një gabim i vogël do mund t’iu rrënonte.

Akrepi

Jeta juaj ne çift do jete një rutine e vërtetë gjate kësaj dite. Edhe pse do mundoheni me sa te mundni ta ndryshoni situatën, nuk keni për t’ia dale mbanë. Për beqaret do jete dite e zakonshme. Pjese ma e madhe nuk do dëshirojë te krijoje një lidhje edhe pse mundësitë nuk do mungojnë. Situata ne planin financiar do jete e ndërlikuar sot. Tregohuni te kujdesshëm!

Shigjetari

Gjate kësaj dite do ketë disa debate te vogla ne jetën tuaj ne çift, por situata do përmirësohet ndjeshëm ne orët e pasdites. Beqaret do e kërkojnë ngado personin ideal, por do e gjejnë atë shume me pranë sesa e mendonin. Ndonjëherë ne jete ndodhin disa gjera qe as vete nuk mund t’i imagjinosh. financat ne përgjithësi do jene mjaft te qëndrueshme.

Bricjapi

Ka shume gjasa qe partneri te shohë dike tjetër sot dhe te mendoje t’iu braktise. Edhe nëse e kuptoni vete këtë gjë, mundohuni te reflektoni me kujdes dhe jo te bini ne depresion. Beqaret do bëjnë për vete shume persona, por do e kenë te vështirë te zgjedhin te duhurin. Ne planin financiar ka ardhur koha te zgjidhni borxhet dhe te riorganizoni situatën.

Ujori

Dialogu ne çift do mbizotërojë gjate gjithë kësaj dite, megjithatë serish nuk do ndiheni te plotësuar ne lidhjen qe keni krijuar. Flisni hapur me partnerin dhe shprehini gjithçka qe ndjeni. Beqaret me mire te qëndrojnë vetëm sesa te mendojnë për një lidhje me dike qe do iu sjelle vetëm telashe. Ne planin financiar duhet te vazhdoni te tregoheni vigjilente.

Peshqit

Duhet te merrni ne kontroll frenat e jetës suaj sentimentale sot sepse keni kohe qe e keni lënë pas dore. Mos mendoni se vetëm një telefonate apo një “Te dua” mund te jete gjithçka për partnerin. Beqaret do kenë një takim te rëndësishëm i cili do ua ndryshoje përfundimisht jetën. Financat do fillojnë te përmirësohen ndjeshëm. Me ne fund ne këtë plan nuk keni për çfarë te shqetësoheni.