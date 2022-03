Dashi: Në dashuri do të merrni lajme të mira, vecanërisht ata që prej kohësh janë single. Në punë nuk duroni dot askënd që nuk është dakord me ju pasi keni nevojë për projekte dhe mbështetje të reja.

Demi: Falë ndikimit të Hënës, do të rikuperoni një marrëdhënie që dukej se po shkonte drejt fundit. Ju jeni shumë mendjemprehtë mendërisht. Nëse nuk mund të kapërceni disa tensione, eliminoni ato, ndërkohë kujdes nga një person i shenjës së Akrepit.

Binjakët: Nëse prej kohësh po përjetoni një histori dashurie, do të kuptoni që marrëdhënia juaj është e fortë. Në punë mundohuni të mos i ekzagjeroni problemet.

Gaforrja: Në dashuri ka tension dhe mund të nxiten debate të forta. Në punë, një përgjigje vërtet e favorshme mund të vijë nëse keni punuar mirë.

Luani: Shmangni diskutimet e panevojshme, nuk ka shumë mirëkuptim me Binjakët. Në punë, shumë janë në kërkim të stabilitetit, përgjigjet do të vijnë me afrimin e majit.

Virgjeresha: Mbani një sy tek marrëdhëniet e sapolindura të dashurisë. Në punë jeni mundur shumë, por mund t’ju duhet të filloni nga e para.

Peshorja: Mund të keni takime të bukura romantike falë ndikimit të Hënës. Në punë vëzhgoni me kujdes situatën pasi duhet të zgjidhni një problem ekonomik.

Akrepi: Do të keni dyshime në dashuri pasi ndiheni shumë të lidhur me të kaluarën. Ndërsa në punë do të keni vetëm suksese.

Shigjetari: Sot është një ditë e rëndësishme në dashuri. Ju duhet të bëni zgjedhje për të ardhmen, në punë, mund të përfundoni një projekt që është i rëndësishëm për ju.

Bricjapi: Mos harroni se në dashuri çdo takim këto ditë mund të ketë një të ardhme. Në punë do të duhet të merrni këshilla të mira sepse do të keni shumë vështirësi.

Ujori: Falë ndikimit të Hënës, do të ndiheni më të fortë. Në punë jeni konfuz ose ndoshta ju mungojnë modelet e duhura.

Peshqit: Në dashuri është më mirë të mos i jepni rëndësi asaj që ndodh sot dhe nesër. Në punë shmangni zgjedhjet e rrezikshme, megjithatë është koha për të reflektuar dhe bërë propozime.