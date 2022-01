Dashi

Gjatë kësaj dite nuk përjashtohen debatet me një person, i cili kohëve të fundit nuk është sjellë shumë mirë. Këshillohet që të mbani nën kontroll nervozizmin. Gjatë orëve në vijim do të ketë disa momente sikleti, por fundjava do të sjell rikuperim. Shëndeti, kërkon më shumë kujdes.

Demi

Kjo ditë e parë e muajit është mjaft e favorshme, në sajë të ndikimit të Venusit. Sfera e ndjenjave do të jetë protagonistja e ditës. Ka ardhur momenti që të ndryshoni, nëse keni qëndruar shumë gjatë peng të së shkuarës.

Binjakët

Nuk jeni natyrë që pushoni dhe çlodheni, por edhe ata që janë më të fortë, duhet që ti përgjigjen kërkesave të trupit. Orët e fundit kanë qenë mjaft të ngjeshura, ndaj bëni kujdes. Mundohuni që të gjeni kohën për të rikuperuar.

Gaforrja

Kjo ditë do të jetë e mbushur me dyshime sa i takon ndjenjave, ndërkohë që do të jeni të mbushur me energji. Parashikohen gjithashtu momente nervozizmi. Yjet këshillojnë që të shmangni tensionet dhe diskutimet, sidomos deri të dielën, kur do të nisë dhe përmirësimi.

Luani

Po jetoni një moment force, e cila ka nisur prej disa ditësh. Por kjo ditë është e rëndësishme sa i takon përmirësimit të shëndetit. Bëni kujdes, pasi herë pas here shkoni përtej mundësive tuaja, ndonëse sinjalet e lodhjes kanë nisur që të ndihen.

Virgjëresha

Yjet do të kenë ndikim interesant gjatë kësaj dite, por duhet të programoni diçka të re. Ndikimi i Saturnit do të jetë mjaft interesant, ndërkohë që parashikohet një rikuperim psiko-fizik. Janari ka qenë një muaj i komplikuar për dashurinë, ndërkohë që tani nis rikuperimi.

Peshorja

Të lindurit e kësaj shenje do të ndjejë nevojën për t’u rikthyer në lojë në një sërë sektorësh, sidomos në sferën profesionale. Ka disa çështje familjare, të cilat kërkojnë zgjidhje.

Akrepi

Parashikohet një ditë ideale sa i takon sferës profesionale, nën ndikimin e favorshëm të yjeve. Objektivat dhe projektet do të jenë mjaft të favorshme për tu realizuar, sidomos sa i takon sferës sentimentale.

Shigjetari

Ditëve të fundit keni abuzuar shumë me trupin tuaj. Tashmë duhet të mundoheni që të përqendroheni më shumë në rimarrjen e vetes. Megjithatë duhet të mundoheni që të zgjidhni problemet që keni ende në fushën profesionale dhe sentimentale.

Bricjapi

Kjo është vërtetë një ditë e bukur për të lindurit e kësaj shenje, të cilët do kenë mundësi që të përfitojnë sa i takon anës profesionale. Do arrini që të çoni përpara projekte mjaft të rëndësishme, të cilat kanë të bëjnë edhe me sferën sentimentale.

Ujori

Gjatë kësaj dite mund të ketë ngadalësime për shkak të disa problemeve shëndetësore. Sa i takon ndjenjave, do ju dihet që të zgjidhni një situatë vërtetë delikate.

Peshqit

Të lindurit e kësaj shenje do të përfshihen nga një rikuperim i rëndësishëm sa i takon ndjenjave. Mundohuni të zgjidhni disa probleme të së kaluarës.