Dashi

Tensione të vogla do të jenë prezente në marrëdhënien tuaj me familjen dhe disa keqkuptime me personin e zemrës do të jenë të pashmangshme. Beqarët mund të dalin nga rutina e përditshme dhe të bëjnë ndonjë udhëtim jashtë qytetit për të gjetur qetësi.

Puna: Reflektoni para se të merrni vendime dhe mos u udhëhiqni nga forca. Është koha që të peshoni zgjedhjet.

Demi

Xhelozia e tepërt do të bëjë që të debatoni me personin e zemrës. Jini më të kuptueshëm nëse dëshironi ndjenja juaj sentimentale të vazhdojë e qetë. Beqarët sot do të jenë mjaft joshës dhe do të provojnë që të fitojnë zemrat e personave që dëshirojnë.

Puna: Po kaloni një periudhë të mundimshme por do të kaloni çdo vështirësi.

Binjakët

Sot do të jeni komunikues dhe i gjindshëm për të gjithë. Energjia juaj do të tërheqë edhe vëmendjen e personave të zemres. Do të përcillni shumë simpati dhe një dashuri e re do të hyjë në jetën tuaj.

Puna: Do të tejkaloni çdo parashikim. Do të jeni të pathyeshëm dhe diplomatikë. Gati për të fituar.

Gaforrja

Sot do të kaloni momente të bukura me partnerin tuaj. Në mbrëmje melankolia do të “mbështjellë” mendjen tuaj. Beqarët janë në formë perfekte dhe nuk dëshirojnë asgjë tjetër përveçse të njohin persona të rinj. Mos ndaloni së kërkuari. Dashuria është pranë.

Puna: Do të ndërmerrni hapa të rendësishëm. Besoni tek e ardhmja pasi do të jetë pozitive.

Luani

Diçka e re do të sjellë shumë gëzim në jetën private. Sot do të kaloni një ditë plot me emocione. Për beqarët është një periudhë e favorshme që për transformimin e një miqësie që aktualisht duket intriguese dhe djallëzore.

Puna: Sot keni një aftësi të jashtëzakonshem komunikimi që do ju bëjë shumë bindës në punë.

Virgjëresha

Nxirrni jashtë më të mirën tuaj nëse doni që ta keni për vete dashurinë e zemrës. Harrojeni një mosmarrëveshje të vogël nëse kuptoni se nuk mund të jetoni pa partnerin tuaj. Zemrat e vetmuara duhet të “zgjohen nga gjumi” nëse duan të gjejnë gjysmën tjetër të zemrës.

Puna: Ditë e mirë për ju sot. Pranoni këshillën e një miku që ka për zemër interesat tuaja financiare.

Peshorja

Do të ndjeheni e lënë pas dore nga partneri dhe do ju krijohet përshtypja se diçka po ju shpëton nga duart. Qendroni të qetë nëse dëshironi që të zgjidhni gjithçka pozitivisht. Për beqarët, takimet e fundit do të jenë zhgënjyese. Mos e vrisni mendjen, së shpejti do takoni personin e duhur.

Puna: Sot është një ditë e mirë por duhet të tregoni që keni aftësi më të mirë kërkuese. Tregojeni veten se kush jeni.

Akrepi

Përpara jush është një ditë relaksuese që do ju ndihmojë që të reflektoni rreth jetës suaj sentimentale. Venusi është gati që të ndihmojë lidhjen tuaj. Beqarët do të jenë në kërkim të emocioneve të reja por asnjëra prej tyre nuk do të jetë ajo e dëshirueshmja. Dashuria është ende larg.

Puna: Kohë ndryshimesh për ju nëse dëshironi që të bëni një punë të re. Jeni të gatshëm dhe asgjë nuk ju frikëson.

Shigjetari

Në mëngjes do të përfundoi disa gjëra të vogla për të kaluar disa orë pushimi me dashurinë e zemrës. Përpiquni të jeni më pranë tij edhe në momente të tjera. Beqarët do të gjejnë angazhime që do t’i bëjë të lumtur.

Puna: Jeni ende rrugës por do të kaloni çdo pengesë për të arritur në krye. Mos u shpërqendroni gjatë rrugëtimit tuaj.

Bricjapi

Do të keni mosmarrëveshje për shkak të një thashethemi që mund t’i japë fund marrëdhënies tuaj. Shpëtojeni lidhjen tuaj sa jeni ende në kohë. Beqarët do të takojnë njerëz romantikë ku mund të nisin edhe jetë të re sentimentale.

Puna: Jeni ambiciozë dhe me ide të qarta. Mund të arrini rezultate të jashtëzakonshme në punë nëse i përkushtoheni ashtu si duhet.

Ujori

Humori sot nuk do ju mungojë edhe pse zhgënjimet janë pranë jush. Në mbrëmje një lajm i mirë do ju bëjë të lumtur. Beqarët do të mund të kalojnë një ditë të këndshme dhe në mbrëmje një ftesë mund të jetë vendimtare për një lidhje.

Puna: Mos hiqni dorë dhe përdorni energjitë tuaja për të realizuar projektet që keni ndërmend. Mos u tërhiqni nga ziliqarët.

Peshqit

Sot do të keni luhatje të humorit për shkak të disa grindjeve në shtëpi. Një mik mund t’ju zbulojë një sekret. Nëse jeni beqar do të vazhdoni kështu edhe për një kohë të gjatë. Jini të hapur ndaj lajmeve të reja nëse doni t’i jepni fund vetmisë.

Puna: Energjia dhe grinta juaj do të bëjnë që të përballeni pa frikë me problemet tuaja

/e.d