Dashi

Do të merrni një surprizë mjaft të këndshme nesër. Nëse jeni single mund të merrni një telefonatë nga dikush që ju pëlqen. Kjo do t’ju rrisë dozën e vetëvlerësimit, duke bërë kështu që pjesa tjetër e ditës të shkojë për mrekulli. Çdo gjë e re që mund të lindë nesër, profesionalisht ose sentimentalisht ka nisur me këmbë të mbarë.

Demi

Jeta juaj në çift do jetë mjaft e qëndrueshme gjatë kësaj dite. Asnjë planet nuk do ua prishë harmoninë dhe do bëni gjithçka që mendoni. Ata që kanë mbajtur ndonjë sekret të vogël duhet të përfitojnë për t’ia thënë partnerit. Beqarët nuk do e kërkojnë dashurinë sepse do ndihen mirë edhe ashtu si janë. Në planin financiar nuk do përballeni me asnjë problem apo vështirësi.

Binjakët

Një ish e kaluar mund të shkaktojë nervozizëm në marrëdhënien tuaj në çift. Për fat të mirë, Mërkuri ju ndihmon dhe lehtëson komunikimin, gjithashtu sqaron çështjet e pazgjidhura. Një lajm i madh vjen së shpejti, një detyrë e re do t’ju japë kënaqësi të mëdha.

Gaforrja

Lajmi që do të merrni nesër nuk do të jetë as i mirë dhe as i keq në vetvete. Gjithçka do të varet nga mënyra që do të zgjedhësh për ta interpretuar. Përpiquni të shikoni anën pozitive, përse ta mërzisni veten?

Luani

Kjo është një ditë e mirë për të kaluar kohë me njerëzit e dashur dhe për të folur për gjëra që ju shqetësojnë të gjithëve. Çdo problem që mund të keni pasur në të shkuarën do të zgjidhet me lehtësi.

Virgjëresha

Qetësia do të mbizotërojë gjatë kësaj dite në jetën tuaj në çift. Edhe për ato gjëra mbi të cilat nuk keni të njëjtin mendim, do të flisni me qetësi. Planetët do të jenë në anën tuaj. Gjithashtu do tregoheni edhe paksa kursimtarë.

Peshorja

Bëni kujdes që të mos bëni shumë thashetheme më miqtë dhe kolegët tuaj nesër. Është argëtuese të qeshësh dhe të shkëmbesh histori, por kujtoni vetes se e vërteta në një histori ndryshon sa herë përsëritet. Nëse merreni me thashetheme më shumë seç duhet miqtë tuaj mund të ngrenë pyetjen se çfarë mund të thoni për ta kur nuk janë me ju. Përfundimisht, kjo nuk është një sjellje e shëndetshme në shoqëri.

Akrepi

Ditë e stuhishme dhe problematike kjo e nesërmja për jetën në çift. Debatet do jenë të shumta dhe disa do mendojnë t’i japin fund lidhjes. Beqarët do pëlqejnë një person që nuk ju përshtatet aspak. Mos merrni hapa të nxituar sepse do vuani. Mërkuri do ndikojë pozitivisht tek financat. Do ju jepet mundësia për të shpenzuar pak më tepër dhe për të hequr lekë mënjanë.

Shigjetari

Nëse keni pasur një zhgënjim dashurie, atëherë bëhuni gati për takime të reja. Shumë prej jush që kanë përjetuar një ngjarje të tillë, do të përjetojnë një pasion të madh. Sa i përket aspektit profesional, mos nënvlerësoni disa mundësi të mira që mund t’ju vijnë në lidhje me karrierën.

Bricjapi

Aktiviteti kozmik në fushën e komunikimeve ju jep vetëbesimin të shpreheni hapur, por sigurohuni që pretendimet tuaja t’i mbështesni me fakte. Në të kundërt, përveçse do të dukeni keq, kundërshtarët do shfrytëzojnë rastin për t’ju kundërvënë.

Ujori

Këtë ditë parashikohet një nervozizëm që karakterizohet nga Hëna kundërshtare. Çështje praktike shumë të parëndësishme do t’ju bëjnë të ndryshoni programe dhe takime të rëndësishme.

Peshqit

Emocionet do të jenë në nivele tepër të larta nesër. Mund a gjeni veten të mbushur në mesditë. Dilni për një shëtitje të gjatë, ose një xhiro me biçikletë për t’u qetësuar. Shkoni vetëm dhe përpiquni të qëndroni sa më larg konflikteve të të tjerëve.