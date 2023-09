Dashi

Çështjet e zemrës nuk do kenë as problemin më të vogël sot. Shpesh do ndiheni të lumtur pranë personit të zemrës dhe do doni të mos largoheni për asnjë çast prej tij. Beqarët do kenë një ditë të zakonshme dhe pa të reja. Merreni çdo gjë ashtu si t’iu vijë. Mërkuri do influencojë tek të ardhurat dhe do ju bëjë të tregoheni më të kujdesshëm.

Demi

Do flisni shumë me partnerin/en gjatë kësaj dite dhe nuk do bëni asgjë pa marrë mendimin e tij. Marrëdhënia juaj do jetë më e ngrohtë se kurrë. Beqarët nuk duhet të joshin cilindo që do takojnë sepse mund të bien në krahët e personit të gabuar. Për financat duhet të përkujdeseni më tepër.

Binjakët

Ditë plot me re kjo e sotmja për të dashuruarit. Asgjë nuk do shkojë ashtu si e kishit menduar përkundrazi do konfliktoheni edhe për gjërat më të vogla me atë që keni në krah. Beqarët do kenë më tepër mundësi të takojnë persona interesantë dhe që vlejnë me të vërtetë. Buxhetin duhet ta menaxhoni me shumë maturi.

Gaforrja

Do kaloni një ditë shumë të vështirë sot ju që jeni në një lidhje. Debatet me partnerin/en do jenë të zjarrta dhe asnjeri nuk do e ulë hundën. Po vazhduat me këtë sjellje do keni probleme serioze. Beqarët do kërkojnë veçse të argëtohen dhe dëshirat më në fund do ju realizohen. Në planin financiar nuk duhet të kryeni shpenzime të pamenduara.

Luani

Pritet një ditë shumë e bukur sot për ata që janë në një lidhje. Do i shprehni më shumë ato që ndjeni dhe do bashkëpunoni më tepër me partnerin/en. Beqarët do jenë shumë të pavendosur dhe nuk do i pranojnë ftesat që do ju bëhen. Shumë shpejt do pendohen për këtë zgjedhje. Në planin financiar çdo gjë do shkojë më së miri.

Virgjëresha

Nëse keni kohë që jeni në një lidhje mund t’ia lejoni vetes edhe ndonjë çmenduri të vogël me partnerin/en. Do e shihni që ambienti do jetë edhe më emocionues se më parë. Beqarët me shumë gjasë do fillojnë një histori të bukur dashurie e cila do zgjasë deri në përjetësi. Në planin financiar problemet do jenë goxha të mëdha.

Peshorja

Do ëndërroni më shumë sesa duhet sot në jetën tuaj në çift dhe kjo mund të sjellë disa zhgënjime. E mira do ishte të qëndronit me këmbë në tokë dhe t’i merrnit gjërat si t’iu vinin. Beqarët do kërkojnë pa fund, por sërish nuk do mund ta gjejnë personin e duhur. Situata financiare do jetë e paqëndrueshme dhe problematike.

Akrepi

Gjithçka do shkojë për mrekulli sot në jetën tuaj në çift. Do kuptoheni mjaft mirë me partnerin/en dhe së bashku do merrni vendime të rëndësishme mbi të ardhmen. Beqarët do kenë sukses në dashuri dhe do e gjejnë personin ideal. Në planin financiar situata do jetë paksa e vështirë.

Shigjetari

Ndikimi i yjeve do jetë shumë pozitiv gjatë kësaj dite për jetën sentimentale të çifteve. Do ndiheni më të dashuruar se kurrë me personin që keni në krah dhe do bëni edhe ndonjë çmenduri për të provuar sa më tepër emocione. Beqarët do gjenden përpara marrjes se një vendimi të rëndësishëm. Financat nuk do jenë në gjendje të mirë.

Bricjapi

Do jeni shumë kërkues ndaj partnerit/es tuaj sot dhe do e mërzitni atë derisa t’ua plotësojë dëshirat. Disa nuk do jenë shumë të duruar dhe mund të lindin debate të zjarrta. Nëse jeni beqarë do takoni shpirtin binjak të cilin e keni pritur gjithë jetën. Financat do i menaxhoni me shumë përkujdesje dhe maturi.

Ujori

Ditë mjaft premtuese kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Do keni një komunikim mjaft të mirë me partnerin/en dhe çdo gjë do e zgjidhni me qetësi. Beqarët do kenë takime shumë interesante të cilat nëse vazhdohen mund të çojnë në një lidhje serioze. Financat do jenë në një gjendje të mirë.

Peshqit

Në jetën tuaj në çift do korrni ato që keni mbjellë gjatë gjithë kësaj kohe. Nëse jeni treguar të sjellshëm dhe herë pas here keni toleruar gjërat do shkojnë mirë, por nëse keni debatuar ashpër situata do jetë e vështirë. Beqarët do refuzojnë ftesat për takime, nuk ndjehen ende gati për ndryshime. Në planin financiar kujdes me shpenzimet.