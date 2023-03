Një juri e madhe e Nju Jorkut votoi për të paditur ish-presidentin Donald Trump në lidhje me një pagesë të heshtur për aktoren e filmave për të rritur Stormy Daniels përpara zgjedhjeve të 2016-ës.

Trump është ish-presidenti i parë amerikan që akuzohet për një krim. Ai ka mohuar çdo keqbërje.

Zyra e Prokurorit të Qarkut të Manhatanit, Alvin Bragg tha se kontaktoi avokatin e Trump për të “koordinuar dorëzimin e tij” mbi një aktakuzë që “mbetet e vulosur”. Ish-presidenti pritet të kthehet në fillim të javës së ardhshme, tha avokati i tij Joe Tacopina për NBC News. Dorëzimi i tij pritet të martën. Megjithatë, kjo mund të ndryshojë.

Akt-akuza historike do të ketë implikime të gjera, si në gjurmët e fushatës 2024, ashtu edhe në Capitol Hill. Trump është pretendenti kryesor për nominimin presidencial republikan.

Ish-presidenti ka paralajmëruar për “vdekje dhe shkatërrim” nëse ai do të akuzohej për një krim.

Ish-presidenti Donald Trump, i cili ndërtoi perandorinë e tij të pronave të paluajtshme dhe personazhin miqësor ndaj skandaleve në Nju Jork, tha të enjten mbrëma qyteti i tij i lindjes nuk do të ishte shumë i sjellshëm me të në gjykatë.

“Ata ngritën këtë akuzë të rreme, korruptive dhe të turpshme kundër meje vetëm sepse unë qëndroj me popullin amerikan dhe ata e dinë se nuk mund të kem një gjyq të drejtë në Nju Jork!” Trump, i cili ka lindur në Queens, u ankua në një postim në aplikacionin e tij të mediave sociale, Truth Social