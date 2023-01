Nga Ylli Pata

E mbani mend ç’ndodhi pas deklaratës së famshme të “barit” para selisë së PD në verën 2021? “Jo po kush je ti, kush të lejon tyyyy. Mkupton apo jo! Na tregon barin ti neeee, po a e din ti kush jemi.

A e di si m’duki, a e di si m’duki. Ooo budallenj, e dini kush jam unë, e dini? Po prit se ka më!

U ba ajo(Kimetja), o lexhendë, o lexhendë i komit shqptar qi je baba”. Natyrisht këto janë disa nga grimcat e materialit “Përroi psiqik ta boftë zoti mar”, të cilin duket se njëri e ka studiuar e po bën namin në një lloj formati, ku i ka çu për lesh panelet e darkës.

E ku nuk ka më burime për zhdukje e prapaskena kriminale, por vetëm një “Romeo” siç tha doktori: “talent”, që sipas gjasave maestro Kapexhiu do të bëjë se s’bën sequelën e “Edhe kështu, edhe Ashtu” version “Tablo sinoptike”….

Po ja se ndodhi! Të irrituarit VIP të Tiranës me Yuri Kim, nuk bën sot as gëk as mëk, pas një interviste, e cila më shumë se e tillë, ngjante me një bateri “Himars” që ka neutralizuar makineritë luftarake të “klubit antiamerikan të Tiranës”.

Në fakt, sot, kur ka kaluar më shumë se një vit nga një dalldi masive pa pikë lidhje politike, ja vlen të bësh një tip rezumeje, edhe pse në këtë mjedis, vëmendja shkon te kapanonët e Kasharit, apo fushata e Saljanjit, por që ka rrezik që ta marrë nga momenti në moment “Mis Investigativja”.

Ku pronarë televizionesh e drejtuesa emisionesh, të cilët ka një vit që nuk qeshin më dhe nuk kanë lënë gjë pa thënë për Amerikën e ambasadoren e saj në Tiranë, nuk linin rast pa bërë meme avokat Ngjelën apo ndonjë panelist të urtë që mbronte SHBA, duke ja hedhur turmës digjitale si material për ta shqyer. Por keq mirë, avokatit, i kanë dalë thuajse 70% ato që ka thënë. Fiks sa është shifra e inatit që njerëzit sipas sondazheve kanë me dy të mërziturit e mëdhenj me Yuri Kim, që natyrisht kanë intoksikuar një ambjent të tërë me vipa e rripa.

Po, le të kthehemi tek ambasadorja amerikane në Tiranë, për ta lënë pak mjedisin “ta boft zoti mar”, e analizuar atë çfarë ajo tha në intervistën “bombë” me Sokol Ballën.

Në thelb, ambasadorja Yuri Kim, ka tentuar të kthejë esëll ata që kanë tentuar të vënë në dyshim, ose edhe ta relativizojnë një vendim të qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Yuri Kim u ka futur tartakutin me një shprehje që po i fute një batutë alla-luis të Edi Ramës kthehet në “s’keni parë gjë akoma”! Qëndrimi i ambasadores amerikane, natyrisht mund të merret edhe si një prolog i një zhvillimi të pritshëm për shpallje të reja “Non Grata”, por edhe si një analizë e kthellët politike se “ka njerëz që nuk flenë gjumë për këtë gjë”.

Gjë që duket hapur, ku ca të çakërdisur po çorodisin të tjerët, e kanë bërë virale një budallallëk që nuk ka logjikë për ta shpjeguar.

Se menuja e Non Gratave, ka marrë një zgjerim: mund të jetë ose nga Departamenti i Shtetit që është një raketë asgjesuese, por mund të jetë edhe nga Departamenti i Thesarit që të lë pa një dyshkë. E siç ka ndodhur, nuk kap vetëm politikanë, pod he sipërmarrës e botues.

Por përtej fantazive që mund të na ushqejë fuqia dhe diversiteti i sanksioneve, shpallja e Sali Berishës “Non Grata” është një vendim përfundimtar, i dhënë nga një administratë e një superfuqie, që mbi të gjitha është një vendim politik.

Pra vendim që përcakton se ku do të shkojë politika e lartë amerikane. E cila nuk ka, e do të ketë më punë me Sali Berishën sepse ai është sanksionuar “për korrupsion të rëndësishëm, minim të demokracisë dhe pengim të drejtësisë”. Deklarata e djeshme e ambasadores Yuri Kim, nuk ka gjasa më të përsëritet, por u duk si një shans i fundit, shuumë i rëndësishëm drejtuar Partisë Demokratike dhe opozitës në vend.

Ku ambasadorja Yuri Kim deklaroi se presim që PD të bëhet të fitojë zgjedhjet, e në këtë rast përmendi hapur mbështetjen që ambasadori William Ryerson i ka dhënë Partisë Demokratike në vitin 1992.

Është një deklaratë super e fortë, që natyrisht është e mirëmenduar e mirëmbledhur që padyshim vjen nga Uashingtoni si një këmbanë për ata njerëz që kanë mendjen e tyre në gjirin e opozitës, e nuk shkojnë pas hallit të Berishës. Është një shans aq i madh, sa nuk e ka pasur asnjë forcë politike të paktën në Ballkan. Asnjëherë SHBA nuk ka thënë që duhet se një filan parti duhet të fitojë zgjedhjet, sidomos përpara zgjedhjeve të afërta në vend. Madje as në Kosovë, apo vende të tjera aleate me SHBA si Kroaci apo Slloveni.

Natyrisht kjo ndodh për shumë arsye, por kryesorja është se SHBA po përdor arsyen për të dialoguar me ata që kanë mendje të ftohtë e të kthjellët për të reflektuar.

“Që të shohin para dhe jo me të shkuarën, e cila nuk i çon kërkund”. Më qartë se kaq, më mbështetje se kaq, realisht nuk ka sesi ndodhë.

E di si duken ato lojrat e Saljanjit apo cic micet e deputetes së Sarandës para kësaj logjike: fiks si tmerret e “Përputhen”, ku të shkretët përveçse duan të bëhen të famshëm e të shfryjnë dufin, edhe kanë kohë pa fund se s’bëjnë punë tjetër gjatë ditës.

Po realisht, pse heshtën këta antiamerikanët e paneleve që s’kanë lënë sharje e bullizëm nacional, antropologjik e gjinor pa shfryrë ndaj njeriut më të fuqishëm të Tiranës, duke përdorur aksiomën “a di si m’duki?”. Gjasat janë sepse kanë fituar një lloë përvoje, e mësuar pak politikë në këtë një vit, ku nuk kanë qullosur gjë, vetëm kanë harxhuar fishekë bosh. E në fund nuk i ka mbetur asnjë lëvizje më për të bërë. Përjashto nëse ajo magazina radioaktive e Kukësit që u zbulua nga policia, po bëhej gati për të pasuruar uraniumin e varfër.

Imagjino, ka një vit që s’kanë lënë fjalë pa thënë më Joe Biden në rrjete sociale, Ecobarin, paraardhësit të Escobarit që i gjetën grua serbe e të tjerë e të tjerë. Po gjumi? Ah, gjumi! Ai duket se është shkaktari i gjithë kësaj zallamahie që ka trazuar dynjanë. Imagjino është dhe pagjumësi luksoze vilash e shandanësh, ku nuk bën fajde as luminali, e as e balli kazanit me rruaza që i ka bajalldisur në 2021-shin…