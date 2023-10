Gazment Bardhi ka reaguar këtë të premte në lidhje me sekuestrimin nga SPAK të disa pronave të investitorëve strategjikë, Pëllumb Gjokës dhe Artan Gaçit.

Sipas Bardhit Rama ka shpallur investitorë strategjikë persona që kanë përfituar pronat në bregdet përmes falsifikimit, duke iu referuar Pëllumb Gjokës, të cilit sot SPAK i sekuestroi pasuritë e llojit pyll, me sipërfaqe totale 390 000 (treqind e nëntëdhjetë mijë) m2. Duke mos permendur fare hetimin e Berishes.

Bardhi shprehet se tani e kupton pse Rama dhe mazhoranca kanë rrëzuar kërkesën e opozitës për ngritjen e Komisionit Hetimor për investimet strategjike. Më tej Bardhi shprehet se Rama nuk e ka të largët përballjen me drejtësinë.

“Sekuestrimi i pronave të disa investitorëve strategjikë e vendos Edi Ramën në pozitën e një kryeministri që ka abuzuar rëndë me pushtetin. Përveç miqësisë me Kryeministrin, qartësisht duket se kriteri mbi të cilin Edi Rama i ka shpallur investitorët strategjikë ka qenë grabitja e pronave publike e private prej tyre! Një kryeministër i ndershëm nuk mund të shpallë investitorë strategjikë persona që kanë përfituar pronat në Bregdet përmes falsifikimit. Një kryeministër i ndershëm nuk mund të shpallë investitorë strategjikë trafikantë droge dhe porositës vrasjesh me pagesë.

Tani bëhet krejt e qartë arsyeja përse Edi Rama dhe maxhoranca e tij refuzuan ngritjen e Komisionit Hetimor për investimet strategjike. Shumë prej tyre nuk kanë të bëjnë me zhvillimin, por me pastrimin e parave nga punët e pista. Me këto para kanë blerë edhe fallsifikimin e pronave, ku kanë ngritur dhe po ngrenë perandorinë e krimit dhe të korrupsionit.