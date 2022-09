Kryetari i Partisë së Lirisë Ilir Meta nuk mbështet asnjë nga tre nismat e dorëzuara në Kuvend për hapjen e dosjeve.

Meta u shpreh ditën e sotme në Report TV se nuk ka interes për asnjë ligj të së kaluarës. Ai shtoi se këto ligje i shërbejnë vetëm Edi Ramës për të shmangur vëmendjen nga Inceneratorët.

“Asnjë ligj në botë nuk mund ta penalizojë karrierën time. Për asnjë çështje. Nuk kam asnjë interes për asnjë ligj të së kaluarës. Janë bërë shumë ligje. I kanë bërë sipas dëshirës së tyre. Rasti konkret është i qartë. Është në prokurori. Është manipulim të qartë.

Nuk mund të them se jam dakord me asnjë ligj sepse nuk e kuptoj se çfarë do zgjidhin këto ligje që nuk janë zgjidhur në 30 vite. Këto ligje i shërbejnë Edi Ramës për të shmangur vëmendjen nga inceneratorët”, deklaroi Meta./m.j