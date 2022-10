Gjithçka nga ora 22:45 deri në 23:28. Në 43 minuta, pak më shumë se 2500 sekonda nga sherri me një grua deri te vrasja e Abderrahim El Kharmoudi, 45-vjeçarit me origjinë marokene, i vrarë me dy të shtëna me armë zjarri mbrëmjen e së dielës, 23 tetor jashtë një lokali në Cornaredo, Agora.

Pamjet filmike kanë mjaftuar për të rindërtuar atë mbrëmje të çmendur gjaku, dhune dhe hakmarrjeje, teksa prokurori Pasquale Addeso ka firmosur arrestimin e një 21-vjeçari shqiptar si i dyshuari kryesor i krimit. I riu shqiptar, rezulton i dënuar më parë, i njohur në fshat me emrin “Aldo”.

Filmi, në mënyrë të pashmangshme, mund të fillojë vetëm nga fundi. Nga ajo telefonatë në 112 që mbërriti në orën 23:30 e cila raportoi për tre të shtëna me armë në Piazza Libertà. Megjithatë, kur mbërritën atje, karabinierët e gjetën lokalin të mbyllur, megjithëse zakonisht është i hapur deri në orët e vona të natës – dhe nuk gjetën as të plagosur e as sulmues. 500 metra larg andej, në via Varese, ishte një “Volkswagen Polo” i bardhë me 45-vjeçarin që po vdiste në bord, ai humbi jetën më vonë në San Carlo – me një çelës në dorë.

Prej aty, falë historive të dëshmitarëve dhe imazheve të vëzhgimit me video të lokalit dhe rrugëve përreth, karabinierët ishin në gjendje të rindërtonin atë që kishte ndodhur pjesë-pjesë, duke i bashkuar të gjitha copat e enigmës. Kontakti i parë mes Abderrahim El Kharmoudi dhe Aldos, vrasësit të dyshuar, i cili ishte në shoqërinë e një shoku dhe të dashurës, ndodh në orën 22:45, kur ndizet fitili i parë. Pas disa fjalëve dhe disa kërcënimeve, 45-vjeçari kthehet në makinë dhe largohet dhe më pas kthehet pak më pas, hyn sërish në lokal dhe shkon direkt për të kërkuar të dashurën e vrasësit të dyshuar. Vrasësi i supozuar në ato momente, pasi është larguar me skuter, kthehet në klub.

Në një moment, tragjedia përfundon. El Kharmoudi i afrohet disa herë kërcënues vajzës, e cila mbrohet nga tre të rinj të tjerë të pranishëm në lokal. Ai i bërtet asaj, ngre duart si për ta goditur me shuplakë dhe më pas godet një kosh plehrash përpara se të kthehet dhe të niset për në dalje. Por ai bën disa hapa dhe goditet nga dy plumbat, qëllohet me një armë që nuk është gjetur ende. Dikush, ndoshta 21-vjeçari, bërtet: “Hajde këtu bir i kurvës, ku po shkon”. Edhe disa nga dëshmitarët duket se e kanë dëgjuar të thotë: “Kështu mëson të respektosh gratë”. Në atë moment, 45-vjeçari kthehet në makinë, por bën disa metra dhe rrëzohet në sedilje, ndërsa dy të dashurit kthehen në shtëpi, nga ku do të nisen disa orë më vonë për të hipur në një makinë “Audi” që drejtohej nga një “xhaxha” i “Aldos”.

Sipas asaj që u konstatua nga karabinierët, po atë natë së bashku ata u larguan për në Bruksel nëpërmjet Zvicrës. Arratisja e tyre shumë e shkurtër përfundoi pasditen e së mërkurës, kur “Aldo” u shfaq në kazermë. Fillimisht foli me ushtarakët, më pas para prokurorit vendosi të mos u përgjigjet pyetjeve. Por hetuesit kishin zbuluar tashmë gjithçka.

