Presidenti rus Vladimir Putin i tha kryeministrit indian, Narendra Modi të premten gjatë një takimi në margjinat e samitit të Organizatës së Bashkëpunimit të Shangait se ai dëshironte t’i jepte fund konfliktit në Ukrainë “sa më shpejt të ishte e mundur” dhe kuptoi se India kishte “shqetësime” për luftimet.

“Unë e di pozicionin tuaj për konfliktin në Ukrainë, shqetësimet tuaja… Ne do të bëjmë çmos për t’i dhënë fund kësaj sa më shpejt të jetë e mundur,” u raportua Putin duke i thënë Modit gjatë bisedimeve dypalëshe.

Më vonë të premten, Putin zhvilloi bisedime dypalëshe me presidentin turk Erdogan, i cili në mënyrë të ngjashme i ka kërkuar Putinit t’i japë fund luftës në Ukrainë “sa më shpejt të jetë e mundur” përmes diplomacisë. Në bisedimet e tij të mëparshme me Modin, Putin pretendoi se ishte Kievi që këmbënguli për të luftuar, jo Moska.

Putin dhe Erdogan trajtuan një sërë çështjesh që rrjedhin nga konflikti në Ukrainë, mes tyre eksportet e drithërave, të cilat Putin tha se shpreson të shkojnë në vendet më të varfra të botës; dhe furnizimet me gaz për Turqinë, 25% e të cilave do të paguhen në rubla, sipas një marrëveshjeje që njeriu i fortë rus tha se do të hyjë së shpejti në fuqi.

Putin foli gjithashtu me presidentin e Azerbajxhanit Ilham Aliyev në Shangai. Aliyev e informoi Putinin se një shpërthim në luftimet midis vendit të tij dhe Armenisë ishte “stabilizuar”, me një armëpushim tashmë në ditën e dytë.

Putini i Rusisë tha se ai e mirëpret lajmin për depërshkallëzimin, ndërsa vuri në dukje se situata mbetet e tensionuar.

Erdogan kërkon që lufta në Ukrainë të përfundojë “sa më shpejt të jetë e mundur”

Presidenti turk Rexhep Tajip Erdogan tha gjatë një prej seancave të përbashkëta të premten

se ai donte që lufta në Ukrainë të përfundonte “sa më shpejt të ishte e mundur” ndërsa homologu i tij rus Vladimir Putin ishte i pranishëm.

Presidenti turk ka kërkuar të bindë Putinin për mbajtjen e bisedimeve të drejtpërdrejta të armëpushimit me homologun e tij ukrainas Volodymyr Zelenskyy në Turqi.

Erdogan shtoi se po bënte përpjekje diplomatike për t’i dhënë fund luftës në samitin e sigurisë të Organizatës së Bashkëpunimit të Shangait.

“Ne po bëjmë përpjekje për të finalizuar konfliktin në Ukrainë përmes diplomacisë sa më shpejt të jetë e mundur”, tha Erdogan.

Ai shprehu shqetësimet se gruri i dërguar nga Ukraina nuk po arrinte mjaftueshëm në vendet në zhvillim, veçanërisht në Afrikë. Putin kishte shprehur shqetësime të ngjashme më herët.

“Ne po bëjmë përpjekje të sinqerta për t’ua ofruar grurin atyre që kanë më shumë nevojë, veçanërisht vëllezërve dhe motrave tona në Afrikë,” tha Erdogan.

Presidenti turk do të zhvillonte bisedime dypalëshe me Putinin në margjinat e samitit të Samarkandit më vonë të premten. Turqia, e cila është një anëtare e NATO-s, ka dërguar armë dhe municione në Ukrainë, ndërsa përpiqet të rrisë tregtinë me Rusinë. Për Erdoganin, kjo i ngjan një pozicioni “të balancuar” që është i nevojshëm për shkak të varësisë së fortë të Turqisë nga furnizimet ruse të energjisë.

