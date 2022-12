Kryetari i Partisë së Lirisë, Ilir Meta, e konsideroi goditjen e Sali Berishës në protestën e 6 dhjetorit si një provokim nga shteti mafias për të përshkallëzuar dhunën që opozita e evitoi.

“Ngjarje atë ditë ishte pa diskutim që tregoi se jetojmë në një shtet mafioz. U dha një goditje e përshkallëzuar ndaj pluralizmit politik, duke provokuar një rrezik për përshkallëzim të dhunës. Kjo dhunë u evitua falë përgjegjshmërisë së opozitës.

Unë dua t’ju siguroj se koha kur Edi Rama bënte axhendën e opozitës ka përfunduar. Axhenda jonë që përputhet me interesin e shqiptarëve do të shkojë deri në fund. Edhe për ata socialistët që e ndjejnë që kjo nuk është rruga e duhur”, tha Meta.

Ai tha se Rama po e shkatërron Shqipërinë.

“Ai po shkatërron Portin ndërkombëtar të Durrësit në mënyrë më arbitrare dhe të paligjshme. Ndoshta juve ju duket sikur është njëlloj si ta godasësh si ta mbështetës Kosovën. Po kilometrat me miliona euro ju duket normale? Këto janë çështje esenciale dhe jo dashurie dhe urrejtje.

Çështje që kanë të bëjnë me qytetarët e këtij vendi por me fatin e kësaj shoqërie dhe të këtij shtetit. Qëllimi ynë që shqiptarët të mos ikin me ritme marramendëse dhe të jetë ky shpopullim. Kjo qeveri është arrogante dhe nuk njeh asnjë ligj”, tha Meta./m.j