Një video e frikshme është bërë publike që tregon një vajzë adoleshente duke u “goditur vazhdimisht në kokë” gjatë një sulmi të tmerrshëm në një festë.

Pamjet tronditëse, të filmuara në një celular, tregojnë një vajzë 16-vjeçare duke u rrahur nga një vajzë tjetër në rrugë pranë Knowsley Heights, Liverpool rreth orës 19:30 të së hënës, 2 janar.

Njerëzit u dëgjuan duke i kërkuar agresores të ndalonte para se ajo t’u kërkonte dëshmitarëve t’i “japin atë shishe” – që besohet të jetë një shishe vodka, raporton Liverpool Echo.

Policia e Merseyside ka konfirmuar se një 15-vjeçare u arrestua me dyshimin për tentativë sulmi në Seksionin 18 me qëllim dhe është liruar me kusht në pritje të hetimeve të mëtejshme./m.j