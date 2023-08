“Në Adriatikun tonë nuk ka pothuajse asnjë veprim armiqësor. Natyrisht, nëse një grup veteranësh jashtëzakonisht shkatërrues si ata që shkatërruan Nord Stream 1 dhe Nord Stream 2 u shkon në mendje për të hedhur mina, atëherë kjo do të ishte një lojë tjetër”.

Kështu deklaroi për të përditshmen italiane “Formiche”, drejtori i Fondacionit të Kolegjit të Mbrojtjes së NATO-s, Alessandro Politi.

Sipas tij, përfshirja e Kroacisë si zgjidhje shërben për të treguar një rrugë alternative për drithin ukrainas, pavarësisht nëse porti i Odessa-s bombardohet përsëri apo jo.

“Nga pikëpamja politike dhe negociuese, është një mënyrë për t’u thënë rusëve se ekziston një plan B. Për më tepër, autokolonat tokësore mund të jenë në shënjestër të rusëve: ata do të ishin të sigurt përtej kufirit, por së pari? Bombardimi i autokolonave me drithëra është pjesë e pakësimit të potencialit ekonomik për t’i shërbyer përpjekjeve kundërshtare të luftës”, shtoi Politi.

Drejtori i Fondacionit të Kolegjit të Mbrojtjes së NATO-s beson te roli i presidentit turk Recep Tayyip Erdogan-it, por jo si një port për eksportimin e grurit ukrainas.

“Unë besoj në rolin e Erdogan-it si ndërmjetës, sepse ndërkohë Putin-i e ka kuptuar se, me dinamikën e kësaj marrëveshjeje, ai mund të jetë edhe më i varur nga Kina dhe Turqia se më parë. Kina është një subjekt që blen shumë hidrokarbure ruse. Turqia është një nga vendet shumë të pakta kryesore me të cilat Rusia ka një dialog politik të nivelit të lartë. Pra, le të themi se tregjet, për momentin, nuk besojnë se Putini do të vazhdojë në mohimin e tij”, sqaroi analisti italian.

Pas materializimit të çështjes kroate, është e qartë se Adriatiku bëhet i rëndësishëm, duke ditur që rusët si shtet sigurisht që nuk do të ndërmarrin asnjë veprim armiqësor në atë det, tha më tej politologu.

Sakaq, ai nuk përjashtoi as mundësinë e pranisë së diversantëve në portet kroate./Albanian Post