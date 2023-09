Blerja e bërë nga një grua amerikane në një dyqan artikujsh në New Hampshire gjashtë vjet më parë i kushtoi asaj vetëm 4 dollarë, por ka mundësi që t’i sjellë asaj pasuri të tërë, deri në 250,000 dollarë!

Sipas New York Post, gruaja me fat, emri i së cilës nuk është bërë i ditur, vizitoi një dyqan në vitin 2017, duke kërkuar korniza të vjetra fotografish që mund t’i modifikonte dhe rishiste. Atje ajo vuri re një vepër arti në një kornizë që i bëri përshtypje, të cilën e bleu përfundimisht për 4 dollarë.

Siç rezulton, vepra që ajo bleu aq lirë, pa e menduar aspak, është e Newell Converse White, një nga ilustruesit më të njohur amerikanë dhe së shpejti do të dalë në ankand nga Bonhams Skinner me një çmim të vlerësuar midis 150,000 dhe 250,000 dollarë.

Majin e kaluar, teksa pastronte apartamentin e saj, ajo gjeti sërish veprën artistike me kornizë dhe vendosi të kënaqë kureshtjen duke kërkuar në internet për krijuesin e saj. Pasi postoi një foto të veprës në një faqe në Facebook, ku përdoruesit ndajnë historitë e tyre të objekteve të vjetra që i kishin zbuluar të fshehura në vende të çuditshme, postimi i saj pati fatin të shihej nga një konservator arti që e njihte mirë punën e Wyeth.

Lauren Lewis, i cili dikur kishte organizuar një ekspozitë të punës së artistit në Muzeun Farnsëorth dhe kishte punuar me djalin dhe nipin e tij, ishte në gjendje të njihte stilin unik të autorit. Kështu ai kërkoi ta shihte nga afër veprën dhe vendosi se ishte 99% autentike dhe në gjendje jashtëzakonisht të mirë, duke pasur parasysh se fati i saj ishte i panjohur për rreth 80 vjet.

Ekspertët që kanë ekzaminuar veprën besojnë se korniza në të cilën u gjet ilustrimi ishte zgjedhja e vetë Wyeth. Artisti zgjodhi korniza me dizajn të thjeshtë me mbrojtje të veçantë në qoshe duke qenë se ato “udhëtonin” me tren nga studioja e tij drejt botuesve në Filadelfia ose Nju Jork.

/a.r