Edhe pse sezon veror , shfaqjet e teatrit nuk kanë munguar në Pogradec. “Gruaja e thyer” Simone de Beauvoir ishte shfaqja e radhës që mblodhi shumë qytetarë.

Nën regjinë e Endri Çelës dhe interpretimin e Ariana Tolkës “Gruaja e thyer” solli emocione të forta .

ENDRI CELA

REGJISOR

Ne do të vazhdojmë me këtë shfaqje, na vjen mirë që është përqafuar nga publiku. ndalesa e radhës do të jetë në Sarandë.