Në 24 orët e fundit nuk është regjistruar asnjë rast i ri me gripin e shpendëve në vendin tonë.

Zv/ministrja e Bujqësisë Ermira Gjeci deklaroi në konferencën për mediat se nuk ka vatra të reja infeksioni ndërkohë që po vazhdon monitorimi mbi situatën epidemiologjike të shfaqjes së influencës aviare me qëllim marrjen e masave kufizuese për importin në vend.

Ajo theksoi se konsumatori nuk rrezikohet nga konsumimi i mishit apo vezëve të gatuara me me temperature më të larta se 70 gradë Celsius siç është edhe procedura normale e gatimit.

Gjeci u bëri thirrje fermerëve që hasin raste të dyshimit të gripit të shpendëve të kontaktojnë veterinerin.

“Sigurojmë konsumatorin se ushqimet në tregun tonë, në qendrat e licensuara janë të sigurta. Nuk ka asnjë rrezik nga konsumi i mishit dhe vezëve të gatuara me temperature më të larta se 70 gradë Celsius siç është edhe procedura normale e gatimit.

U bëjmë me dije shtetasve shqiptarë që në rast të dyshimit se kanë shpendë të sëmurë në oborret e tyre të kontaktojnë menjëherë veterinerin zyrtar të zonës ose të telefonojnë falas në numrin e gjelbër 0800 33 66’, tha ajo.

AKVMB vazhdon monitorimin e situatës me veterinerët zyrtarë të shërbimit me kontrolle në ferma me drejtim prodhimtari vezë, mishi dhe miks, në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Nuk ka vatra të tjera të raportuara apo dyshuara nga kontrollet e kryera për monitorim.

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit vazhdon rregullisht kontrollet në të gjithë territorin e vendit. Nuk janë konstatuar shkelje apo problematika.

U kemi kërkuar bashkive bashkëpunim të plotë në lidhje me marrjen e masave për ndalimin e tregtimit të shpendëve të gjallë në mjediset e hapura të pamiratuara për shitje

në zbatim të urdhrit Nr.131, datë 25.3.2022 “Për marrjen e masave kufizuese për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjes së influencës aviare në shpendë, në mjediset e hapura dhe në tregjet e kafshëve të gjalla”.

Në 24 orët e fundit

Nuk kemi asnjë rast të ri të konfirmruar

Nuk kemi vatra të reja infeksioni

Nuk kemi asnjë stabiliment me drejtim prodhim për mish të infektuar

Vazhdon monitorimi i vazhdueshëm në Organizatën Botërore të Shëndetit të Kafshëve mbi situatën epidemiologjike të shfaqjes së influencës aviare me qëllim marrjen e masave kufizuese për importin në vend.

Vazhdon procesi për fuqizimin e flotës së veterinerëve zyrtarë

Jemi në monitorim të vazhdueshëm të të gjithë territorit

Vazhdojmë fushatën sensibilizuese për informimin e fermerëve mbi evidentimin dhe raportimin e rasteve të dyshuara.

