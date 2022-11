Është ende pa emër killeri i vrasjeve në Romë, por një pikë kthese mund të vijë nga hetimet që hetuesit po kryejnë në të dhënat telefonike dhe pamjet nga kamerat e vëzhgimit. Viktimat, tre prostituta, u gjetën në dy banesa jo shumë larg në lagjen Prati mëngjesin e së enjtes. Hipoteza që duket më e besueshme duket të jetë se ishte një dorë e vetme që goditi. Një nxitje e mëtejshme për hetimet mund të vijë edhe nga një kamera në një nga dy apartamentet. Të paktën një nga tre gratë dyshohet se është qëlluar gjatë një akti seksual.

Hetuesit, të koordinuar nga prokuroria e Romës, në fakt kanë nisur hetimet teknike në celularët e tre viktimave. Duke analizuar të dhënat telefonike, objektivi i atyre që hetojnë është në fakt rindërtimi i kontakteve me klientët në orët e fundit. Duke rreshtuar një sërë pjesësh, të përbëra nga biseda dhe komunikime, njerëzit e skuadrës së lëvizshme shpresojnë të gjurmojnë identitetin ose identitetet e atyre që kryen vrasjet. Në këtë kuptim, përgjigjet mund të vijnë edhe nga kamerat e shumta të sigurisë në zonë që mund ta kishin fiksuar vrasësin.

Kamerat e fshehta në apartamente

Sipas motrës së gruas kolumbiane të gjetur të vrarë në rrugën “Durrësi”, brenda banesës ku ndodhi vrasja kishte edhe një kamerë që mund të kishte filmuar një pjesë ose të gjithë vrasjen. Dhe një kamerë, sipas asaj që tregohet nga një grua që punon në pallatin via Augusto Riboty, ku ndodhën dy vrasjet e tjera, ishte e pranishme, e fshehur pas një vazoje, në banesën ku punonin dy aziatiket. Elementë mbi të cilët po punojnë tani hetuesit.

Viktimat, të gjitha të goditura me thikë, janë dy gra aziatike rreth të dyzetave, me shumë mundësi shtetase kineze dhe një shtetase kolumbiane, Martha Castano Torres 65-vjeçare. Dy të parët u gjetën të pajeta në një ndërtesë në via Augusto Riboty, ndërsa të tjerët në një ndërtesë në via Durazzo.

Alarmi i dhënë nga portieri në via Durazzo

Ai që zbuloi dy vrasjet, ato të grave aziatike dhe lajmëroi policinë, ishte portieri i ndërtesës në via Durazzo, që pa trupin e gjakosur të gruas së parë në katin e poshtëm. Duke ndërhyrë në vend, policia gjeti në banesë trupin e dytë dhe gjurmë gjaku. Viktima në katin e poshtëm ishte e zhveshur dhe kjo sugjeron se ajo po përpiqej të shpëtonte nga vrasësi.

Vrasje gjatë një akti seksual

Të paktën një nga tre gratë dyshohet se është qëlluar gjatë një akti seksual. Kjo është ajo që rezulton nga rikonstruksionet e para pas hetimeve të kryera në apartamentin në via Durazzo ku 65-vjeçarja me origjinë kolumbiane u gjet e pajetë, e vrarë me të shtëna në gjoks.

Sipas asaj që konstatuan hetuesit, vrasja e parë është ajo e Martha Castano Torres, e ndodhur në një bodrum në via Durazzo. Pak më vonë, ndodhi krimi i dyfishtë në via Riboty. Ata që hetojnë do të kishin rindërtuar atë që ndodhi në katin e parë të ndërtesës që kufizohet me Piazzale Clodio. Burri u tërhoq me një vajzë për të kryer marrëdhënie seksuale gjatë së cilës dyshohet se e sulmoi atë. Me të dëgjuar zhurmën, gruaja e dytë e pranishme do të kishte ndërhyrë për ta bllokuar atë, por vrasësi e goditi me thikë për vdekje. Në atë moment, vajza tjetër, krejtësisht e zhveshur, tentoi të arratisej, por u kap në tokë dhe u godit.

