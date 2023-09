Në kantierin e rrugës Elbasan-Qafë Thanë, gjatë punimeve të gërmimit kontraktori ka hasur disa municione luftarake.

Autoriteti Rrugor Shqiptar bëri të ditur se menjëherë është bërë izolimi i zonës, ndalimi i punës duke shmangur rrezikun e mundshëm dhe u bë lajmërimi pranë Ministrisë së Mbrojtjes.

Sipas ARRSH-së, gjithashtu u vu në dijeni edhe Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile për të bërë të mundur largimin e tyre pa shkaktuar probleme në terren dhe për të lejuar vijim e punës.

ARRSH ka nisur këtë vit punimet për zgjerimin e rrugës në disa segmente dhe zhvendosjen nga zonat e populluara në disa segmente të tjera.

Ky aks do të transformohet tërësisht dhe do të shkurtojë distancat me rreth 20 km duke u kthyer në një rrugë interurbane me katër korsi, si pjesë e korridorit të 8-të. Në pjesën më të vështirë atë të kthesave të Murrashit, parashikohet ndërtimi i një tuneli.

Rruga e cila pritet të përfundojë në vitin 2027 lidh zona me shumë rëndësi si portin e Durrësit me pikat kufitare të Greqisë, Maqedonisë së Veriut, Bullgarisë etj./f.s