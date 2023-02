Veprimtari shqiptaro amerikan Gary Kokalari ka nisur të publikoj korrespodencën e tij me FBI dhe materialet që FBI ka rezervuar nga aktiviteti i tij për të denoncuar korrupsionin e Berishës dhe Mediut në Gërdec.

Me kërkesë të tij Kokalari i ka kërkuar FBI bazuar në Aktin e Lirisë së Informacionit ti jap atij gjjithë dokumentet që gjendën në emër të tij në raport me Shqipërinë.

Në përgjigje të kërkesës së tij David M. Hardy Seksioni i Regjistrimit/Shpërndarjes së Informacionit Divizioni i Menaxhimit të Regjistrimeve shkruan se ka gjetur gjetur afërsisht 655 faqe të cilat potencialisht i përgjigjen kërkesës së tij lidhur me çështjen AEY/Meico/Evdin/Afganistan

Nga kjo dosje po publikojmë letrën që Gary Kokalari i ka dërguar ish Prokurores së Përgjithshme Ina Rama në Mars 2008, një javë para se të shpërthente Gërdeci, në të cilën i tërheq vëmendjen për përfshirje të djalit të Sali Berishës në këtë skandal, e cila gjendet në dosjen e FBI.

Dërguar: e diel, 09 mars 2008 13:56



Për: Irama@pp.gov.al



Cc: Hart, Darrel (CRM); CristinaSA@state.gov; Robinson, Michael (CIV); michetk@uda.gov; RiesMB@state.gov; hillm@state.gov; thsollaku@hotmail.com; Fuentes, Thomas V.

KONFIDENCIALE



9 mars 2008

E nderuara Ina Rama Prokurore e Përgjithshme e Republikës së Shqipërisë Tiranë, Shqipëri

Më poshtë ju lutem gjeni letrën time të datës 10 tetor 2007 drejtuar Prokurorit të Përgjithshëm të atëhershëm Theodori Sollaku që përshkruan atë që unë besoj se përbënte një krim kundër municioneve zyrtarë të qeverisë të angazhuar në shitjen e një përkthimi në shqip të kësaj letre (shih më poshtë) iu dërgua me email Sollakut më 22 tetor, megjithatë, ai nuk ishte në gjendje të kryente një hetim për faktin se u lirua nga detyra nga Pre Bamir Topi.

Duke qenë se ju tani shërbeni si Kryeprokuror i Shqipërisë, po ju kërkoj të hapni një hetim për këtë çështje.

Ju lutemi kini parasysh se unë ia kam dorëzuar këtë informacion agjencive të ndryshme qeveritare të SHBA-së dhe disa anëtarëve të Kongresit. Si rezultat, Inspektori i Përgjithshëm i Departamentit të Mbrojtjes së SHBA-së (DOD) hapi një çështje dhe dërgoi agjentë në Tiranë për të filluar një hetim, i cili përfshinte një intervistë me Kosta Trebickën.

Duhet të jeni të vetëdijshëm se duke shitur/eksportuar municione të prodhuara kineze për të furnizuar një kontratë të qeverisë amerikane, zyrtarët e qeverisë shqiptare mund të kenë shkelur rregulloret e SHBA-së për shitjen e armëve dhe ndoshta ato të NATO-s.

Për këtë dhe arsye të tjera, të tilla si pretendimet se zyrtarë të lartë të qeverisë shqiptare kanë përfituar nga kjo marrëveshje, unë e kuptoj që DOD mund ta konsiderojë këtë një hetim penal.

Ajo që më vuri në lëvizje për këtë çështje ishte komunikimi im me Kosta Trebicka, i cili më lajmëroi për këtë fakt se Meico, krahu i eksportit i Ministrisë së Mbrojtjes së Shqipërisë (MOD), detyroi AEY, një amerikane të përmbushte një kontratë prokurimi prej 300 milionë dollarësh në emër të qeverisë amerikane, për të blerë municion nga rezervat shqiptare me një rritje të konsiderueshme të çmimit nëpërmjet Evdin, një kompani me bazë në Qipro e kontrolluar nga një biznesmen zviceran.

Kërkesa e Meico-s që shitjet e saj të municioneve AEY të drejtoheshin përmes një kompanie të tretë që kërkonte të udhëhequr nga Trebicka, e cila punonte si nënkontraktor në këtë marrëveshje; për të besuar se kjo po bëhej për të siguruar një mekanizëm me anë të të cilit zyrtarët e korruptuar shqiptarë mund të nxirrnin shantazhe. Duke ditur për grumbullimin e pashpjegueshëm të pasurisë së ministrit të Mbrojtjes Fatmir Mediu dhe dyshimin e tij se mund të kishte substancë në lidhjen e Trebickës me kriminelë të njohur, ishte e natyrshme për mua.

Duhet të dini gjithashtu se kohët e fundit, një gazetar i një gazete të madhe amerikane intervistoi Fatmir Mediun në zyrën e tij në Tiranë, ku ai e pyeti Mediu për NATO-n dhe çështje të tjera. Mediu u trondit kur gazetari n duke bërë pyetje për dërgesën e paligjshme të municioneve kineze nga Shqipëria në Afganistan. Ai shoqërohej nga një kameraman vendas, të cilin e punësoi për të regjistruar intervistën, kështu që çdo e dhënë e prodhuar duhet të konsiderohet pronë e gazetarit dhe gazetës së tij.

Gjatë intervistës së regjistruar, kur Mediu u përball për herë të parë për municionet kineze. shitjet, ai e mohoi të gjithë aferën, megjithatë, më thonë se pasi Mediu iu prezantuan prova të pakundërshtueshme të rolit të Meico-s në transakcionin që Mediu më pas bëri deklarata inkriminuese. Një ditë pas intervistës së tij me Mediun, gazetari u largua nga Shqipëria duke pritur që kaseta të përcjellë regjistrimet e intervistës së tij me Mediun; megjithatë, në ditën e largimit të gazetarit, Mediu dërgoi njerëzit e tij në zyrën e kameramanit dhe i konfiskuan aparatin dhe pajisjet kompjuterike (ka pasur dëshmitarë të kësaj ngjarjeje). Ky nuk ishte asgjë më pak se një pengim i drejtësisë, një shkelje e paligjshme dhe një përpjekje për të shtypur fjalën e lirë, të gjitha në emër të qeverisë shqiptare. Së bashku, këto akte kriminale përbëjnë një sulm të hapur ndaj kushtetutës së Shqipërisë.

Duke ditur se marrëveshja e tyre e paligjshme e armeve ishte në rrezik për t’u ekspozuar, Sali Berisha dhe Fatmir Mediu orkestruan një paradë për të “dhuruar” municion në Afganistan dhe Irak. Kjo duket të jetë pak më shumë se një shumë përpjekje transparente për të devijuar nga përpjekjet për të mashtruar qeverinë shqiptare dhe amerikane ndërkohë që vëmendja në të njëjtën kohë duke u përpjekur të fitojë favorin e administratës Bush.

Por një nga aspektet më të neveritshme të kësaj mashtrim i madh është se të ardhurat nga këto shitje municionesh – potencialisht me vlerë dhjetëra miliona dollarë, negociuar përmes strukturave të përshtatshme të SHBA/NATO-s – mund të përdoret për të ndërtuar shkolla shqipe ose furnizim pajisje mjekësore të nevojshme për spitalet shqiptare.

Në vend të kësaj, Berisha dhe Mediu mund kanë komplotuar për të përdorur këto stoqe ushtarake shqiptare për të blerë rrugën e tyre për të dalë nga telashet që mund të kërcënojë karrieren e tyre politike, dhe kjo manovër duhet parë si një tjetër në vargun e krimeve të kryera nga zyrtarë të korrutpuar te qeverisë Berisha.

Në zotërim tim është një kopje e një emaili nga Kosta Trebicka që ofron një përmbledhje të ngjarjeve që lidhen me këtë çështje. Kam gjithashtu kopje të emaileve midis Trebicka dhe Presidentit të AEY Diveroli dhe ka një kopje të një emaili të datës 9 maj nga drejtori i Meico Pinari drejtuar AEY në lidhje me një marrje municionesh në Aeroportin e Rinasit që është kopjuar gjithashtu te Evdini dhe Trebicka, duke krijuar kështu një lidhje me Evdin. .

Në dispozicion janë gjithashtu kopje të dokumenteve mbështetëse që kam marrë nga Trebicka, duke përfshirë një kontratë midis AEY dhe Xhoit (kompania e Trebickës), një urdhër blerjeje nga USG për AEY dhe një transkript i asaj që Trebicka përfaqëson është një bisedë telefonike midis Diverolit dhe tij.

Unë kam skedarë zanorë të bisedës Diveroli-Trebicka dhe mund të konfirmoj se është zëri i Trebickës në regjistrim; megjithatë, nuk mund ta verifikoj zërin e Diverolit, por kjo mund të zgjidhet lehtësisht. Ndër deklaratat që supozohet se janë bërë nga Diveroli gjatë kësaj mafie: biseda: “Pinari ose është mafioz ose punon për “Pinari ka nevojë për një pyetje si Henri (Presidenti i Evdinit) në mes që të kujdeset për të dhe për të. miq (Berisha dhe Mediu)”: marrëveshja vazhdonte të shkonte më lart me kryeministrin (Berisha) dhe djalin e tij.” Nëse shprehni një interes për ta parë këtë, informacioni mund t’ju përcillet pas përcaktimit të qëllimit për të përcaktuar nëse ka një rast për aktakuzë,

Unë kërkoj bashkëpunimin tuaj për të më njoftuar brenda dy ditëve nga marrja e këtij mesazhi për synimet tuaja për të ndjekur një hetim për këtë çështje. Nëse gjatë kësaj periudhe kohore nuk dëgjoj nga ju me një përgjigje pozitive ose negative, ose nëse nuk e bëni, të paktën më tregoni se ju duhet më shumë kohë për të shqyrtuar çështjen dhe/ose nëse nuk kërkoni informacion shtesë, unë do të supozoj se është për shkak se ju vendosët ta shpërfillni plotësisht këtë rast dhe do të vazhdoni në përputhje me rrethanat.

Kur pranuat postin e Prokurorit të Përgjithshëm ju deklaruat se do të qëndronit të pavarur në diskutimet tuaja. Tani është koha për t’i treguar popullit të Shqipërisë se qëndroni pas fjalëve tuaja duke marrë masa ndaj atyre që kanë kryer krime pavarësisht nga pozita e tyre apo përkatësia partiake.

Me respekt,

Gary Q. Kokalari

/e.d