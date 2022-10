Kreu i grupit parlamentar të PS, Taulant Balla ka mbajtur fjalën e tij gjatë seancës së sotme në Kuvend ku ka folur mbi situatën energjitike në Shqipëri dhe krizën e çmimeve e cila sipas tij është e lidhur në mënyrë të drejtëpërdrejtë me luftën Rusi-Ukrainë.

Ndërsa ironizoi edhe takimet mes deputetëve të PD, Bardhi dhe Paloka për bashkimin e demorkatëve, duke theksuar se në ditët vijuese do të zbardheshin detaje të reja lidhur me financimet ruse.

Balla: Del Saliu thotë nuk e ka fajin Putini po Belinda, e ka Edi Rama. Si ka mundësi që këtu del ish kryeministri del këtu dhe zgjedh të mbajë anën e Putinit duke thënë se nuk ka faj për situatën aktuale.

Ne jemi në luftë, bota demokratike është e gjitha në luftë me një agresor diktator që po vret ekonominë e gjithë Europës.

Ka shumë vende të tjera që po bëjnë atë që kemi bërë ne prej fillimit. Gjermania ka futur sot në procedurë parlamentare që kërkon që shteti federal të mbulojë faturën e energjisë dhe gazit vetëm për muajin dhjetor. Ne jemi këtu dhe e kemi bërë këtë prej ditës së parë të luftës. Edhe për vilën e atij këtu, paguajmë 800 mijë lekë diferencë që të mos ketë vapë në korrik.

E vërteta është se kur u mor vendimi për 800 kilovat, e mbështes plotësisht sepse përtej kësaj janë këta vilat, nuk janë qytetarët e thjeshtë. Do ta mbështes por natyrshëm qeveria duke parë mirëmenaxhimin, duke falenderuar çdo qytetar që thirrjet e Ballukut për të kursyer dhe për të larë rrogat me 30 gradë. Ju qeshnit, Gazi dhe Paloka kanë filluar emisionin “Përputhen”, por nuk janë përputhur.

Lufta i ka rritur çmimet kudo dhe mesatarisht, çmimet janë sot në bursë, variojnë 10 herë më shumë sesa ishin sot e një vit më parë ndërkohë ne në faturë shqiptarët i faturojmë njëlloj. Tani ju pse e keni kërkuar këtë debat? Pse nuk u vendosën 800kë fashë? Unë mendoj se qeveria aty duhet ta mbajë. Megjithatë, këtu është për të bërë diskutim të karakterit politik. Keqrdhja e madhe është sepse sapo ministrja përmendi Skavicën, reagoi non-grata sepse është investim amerikan, duke thënë se nuk duan investime të tilla. Këtu juve mendjen ua kanë prishur mendjen. Ju këtu duhet të distancoheni nga rublat. Ai (Berisha) duhet të japë përgjigjie, sesi kundërshton një investim amerikan dhe votoi kokëulur një rezolutë të hartuar në Moskë.

Ditët në vijim duhet të bëheni gati për t’u njohur me fakte të tjera. Sepse kur u mor vesh që PD isthe financuar me rublat ruse ju nuk patët kurajo të mblidheshit dhe të diskutonit lidhur me këtë. Ky është një debat të cilin ne mezi e kemi pritur.

