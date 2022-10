Përfundon ekspertiza mjeko-ligjore, ndaj Lear Kurtit, 32-vjeçari që ndërroi jetë mesnatën e sotme. Trupi i të ndjerit është nxjerrë nga morgu dhe është transportuar drejt një agjensie funerale, ku do të përgatitet për ceremoninë mortore që do të mbahet pasditen e sotme.

Varrimi do bëhet në orën 16:00, ku 32-vjeçari do përcillet për në banesën e fundit. Ndërkohë që autoritetet ende nuk kanë dalë me një njoftim zyrtar dhe të qartë për të shpjeguar ngjarjen që ka ndodhur, e cila çoi në vdekjen e të riut.

Në ekspertizën paraprake ka rezultuar se i riu Lear Kurti ka ndërruar jetë si pasojë e overdozës. Në stomakun e tij është gjetur një përmbajtje plastike disa centimetra, ku dyshohet se viktima ka gëlltitur lëndën narkotike.

Kjo substancë është dërguar për analiza të mëtejshme për të vërtetuar nëse ka qenë kokainë apo jo. Në stomakun e 30-vjeçarit ka shenja hemoragjie, çka mund të jetë shkaktuar nga gëlltitja e lëndës plastike ku dyshohet se mbahej lënda narkotike.

Ngjarja e rëndë ndodhi pak para mesnate kur i riu ishte duke lëvizur në rrugën “Riza Cuka” në këmbë i vetëm. Policia i kërkoi të ndalonte por ai është larguar me vrap. Patrulla nisi ta ndiqte dhe e prangosi pranë një marketi në rrugën “Don Bosko”. Pas ndalimit ai u shoqërua për në komisariatin e Policisë nr.3 ku ka nisur të ndihet keq. Për gati 5 minuta, atje i riu ishte në gjendje të keqe shëndetësore dhe më pas policia duke mos pritur autoambulancën e dërgoi në spital me makinë policie.

Gjatë rrugës për në spital ai ka shfaqur probleme shëndetësore (dridhje dhe nxjerrje sekrecionesh). Por ajo që është e paqartë është vendi i vdekjes. AMP deklaron se vdiq në spital, ndërsa Spitali i Traumës thotë se i riu kishte ndërruar jetë kur mbërriti atje. Trupi ndodhet tashmë në morg ku pritet ti nënshtrohet ekspertizës së thelluar.

/s.f