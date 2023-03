Pas këtyre ndryshimeve, futbolli nuk do të jetë i njëjti sport! Presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, po shqyrton idenë që në të ardhmen futbolli të luhet me pushime.

Njeriu i parë i futbollit botëror dëshiron të kufizojë humbjen e kohës sepse e konsideron si problemin më të madh për momentin.

Gazeta spanjolle “Marca” shkruan se që në vitin 2024 mund të futet një rregull që koha e rregullt e ndeshjes nuk do të zgjasë. Në të njëjtën kohë, rregulli jashtë loje mund të ndryshohet.

Nga data 30 qershor, çdo festë goli do të përfshihet në kompensimin e kohës, për të shmangur ndërprerjet që ndonjëherë zgjasin më shumë se një minutë gjatë festimeve.

Kur bëhet fjalë për offside, propozuesi kryesor i ndryshimeve është Arsene Wenger, drejtori i zhvillimit të lojërave të FIFA-s. Ai është në favor të lejimit të sulmuesve që të jenë përballë mbrojtësve me një pjesë të trupit.

Gjithashtu shpjegohet saktësisht se çfarë do të thotë kur mbrojtësi kishte kontrollin mbi topin pas së cilës pati një lojë të qëllimshme që përjashtoi pozicionin jashtë loje:

– topi erdhi nga larg dhe lojtari kishte një pamje të qartë

-topi nuk lëviste shpejt

– drejtimi i topit nuk ishte i papritur

– lojtari kishte kohë për të koordinuar lëvizjet e trupit, d.m.th. nuk ishte një shtrirje apo kërcim instinktiv, apo një lëvizje që arrinte kontakt/kontroll të kufizuar

– lëvizja e topit në tokë është më e lehtë se në ajër

Gjithashtu do të futet edhe rregulli “Anti-Emiliano Martinez”. Ajo që ka bërë deri më tani portieri i Argjentinës do të jetë rreptësisht i ndaluar, ndaj gjatë ekzekutimit të penalltisë, portierët nuk duhet të kenë asnjë kontakt me interpretuesin dhe as të prekin shtyllën, traversën apo rrjetën.

/e.d