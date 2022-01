Nga Besi Bekteshi

Në partinë e parë të Berishës, sigurisht si mësime të Markzizmit përmendnin frazën e famshme të Markist që është: Proletarët kur ngrihen në revolucion, nuk kanë asgjë për të humbur përveç zinxhirëve (prangave) të tyre: ata kanë një botë për të fituar. Proletarët e botës bashkohuni! Marksi në fakt shkruante për pikërisht proletarët që nuk kishin kurrfarë prone, as liri dhe as kushte pune. Ishte filozofia që tentote të çlironte botën nga një kapitalizëm i egër dhe gjakpirës sikundër akuzohej dhe ishte pjesërisht në atë kohë kur shkruhej dhe filozofia e tij. Marksi bënte thirrje për Revolucion Proletar. Në 2022-shin ish anëtari i partisë (SB) që kishte në bazë filozofinë e Marksit, por të pa lexuar dhe pa kuptuar, vazhdon të përmëndë revolucionin si mjet që të sjellë “demokracinë” dhe ardhjen në pushtet. Po pra revolucionin!! Sigurisht pa lidhje me të djathtën dhe pa asnjë lidhje me atë që demek përfaqëson një ish sekretar partie komuniste, i cili e quan vetëm në mënyrë folklorike, konservator në bindjet e tij politike. E sigurisht ai e di revolucionin dhunë. Pa as më të voglin dyshim, sepse e ka vërtetuar për 30 vjet rresht. Por sot Berisha nuk është proletar. E Marksi flet për proletarët. Jo për një të pasur si Berisha. Por ky e ka kthyer në jetike, ose të përshtatshme shprehjen e Marksit për sot. Berisha do revolucion, sepse pikërisht do që të humbë zinxhirët ose prangat e tij. Është i qartë se do të vijë dita për “zinxhirët ose prangat” dhe tashmë i duhet ajo fraza me revolucion proletarësh dhe zinxhirësh. Doktorit i vlen shprehja për të marrë në qafë, disa qindra veta pas tij por që në fakt do të humbë ose tju largohet zinxhirëve të drejtësisë. Prandaj nuk njeh demokraci, institucione dhe nuk njeh ligj. Ai e shpall këtë gjë, duke thënë se “jam një revolucionar”! Pastaj se shton “revolucion paqësor”, kjo është thjesht për tu justifikuar kur në prokurori ta akuzojnë se ka nxitur dhunë. Por revolucion të tipit që Berisha kërkon dhe që filozofikisht ka bërë pjesë, nuk ka pa dhunë dhe gjakosje. Jo nuk ka.

Berisha ju ka mësuar pasurve dhe shumë folklorikëve në PD, se si Partia Demokratike dhe selia e saj, janë “shtëpi e tyre”! Prandaj mendojnë se mund të derdhet gjak dhe se mund të vrasësh si me gurë dhe gjëra të tjera si të tjerët dhe njëri tjetrin. Krye folkmesjetari Berisha, PD-në, e di si pronë që ja ka lënë gjyshi dhe baba dhe kështu e dinë dhe “berishkët e tjerë” nëpër televizione idiote që i thërrasin për të bërë pis veshët dhe mendjet e njerzve. Po po me folklorizmat mesjetare që dinë të thonë të tipit “është shtëpia jonë” dhe ne duhet ta mbrojmë atë dhe me gjak dhe jetë. Biles nuk pyesin për shtëpinë e vërtetë ku ju rri familja dhe babai apo fëmijët, përpara shtëpisë e cila është e shoqërisë dhe paguhet nga taksat e të gjithë shqiptarëve dhe nga kuotat e partisë. Berisha i ka mësuar si ata jashtë që sulmojnë dhe një pjesë të vogël të atyre që sot janë brenda saj, se ajo është “Shtëpi e tyre”! Kur në fakt nuk është. Kur thonë “Shtëpi e Lirisë” të vjen për të vjellë kur e bashkon me skenat e turpshme të dhunës. Kur thonë është shtëpia jonë dhe e sulmojnë ose thyejnë, të vjen të ulurish për mentalitetin e kullës dhe shpellës së të parit të tyre dhe atyre vetë.

Partia Demokratike është një organizim vullnetar njerëzish dhe nuk është shtëpia as e Berishës as e Nokës dhe as folklorikëve të tjerë. Ajo është kushtetutshmërish e shqiptarëve si e drejtë politike dhe pronë e askujt. Ajo është institucion i shoqërisë shqiptare dhe shtetit shqiptar. Nuk është shtëpi e individëve. Askujt! Është institucion për mesjetarët, nuk duan të trajtojnë një herë të vetme si institucion me vula dhe firma dhe që nuk mund të jetë pronë e askujt individ. Pronë e di Berisha, sepse ( ai mendon) ja ka lënë sipas tij gjyshi i tij dhe babai si kullën, por në të vërtetë çdo gjë aty është e shoqërisë shqiptare, përfshi dhe ndërtesën. Janë taksat e shqiptarëve që ju shpërndahen asaj partie nga shteti që është ajo seli dhe ajo parti merr nga buxheti i shtetit.

Shtëpi e tyre ajo kthehet, kur duan të vrasin dhe rrahin njëri tjetrin. Sepse kështu i ka edukuar mesjetari folklorik Berisha me parime kulle e frëngjish. Për fat të keq, dikush dhe nga kati i dytë këtë mentalitet ka. Mesjetari Berisha ka hyrë brenda saj, por nuk qëndroi, hynë dhe në kat të dytë, por nuk qëndroi, hynë dhe me dhunë në kat të parë me 8 janar, por nuk qëndruan atje për të dhënë se kjo është selia e PD! Jo, deshën të rrahin dhe nxjerrin jashtë ato që janë prej kohësh aty sepse e trajtojnë selinë si pronë të tyre. Ky është dhe mentaliteti Berisha dhe ky është dhe tragjizmi i një partie folklorike akoma mesjetare, në një pjesë të madhe të drejtimit të saj deri dje. E sidomos në kokën më të jashtëzakonshme mesjetare që është Sali Berisha. Ai kështu i ka edukuar dhe ka plot që kështu besojnë se është PD. Sërish do sulmojë po e lanë dhe sërish do të gjakosë me mënyrën e tij të trajtimit të gjësë publike shoqërore dhe institucion, si kundër ka bërë me të gjitha institucionet e shtetit kur i ka sulmuar me armë dhe zjarr dhe me turma e revolucione leniniste e bolshevike.

Sa të ketë frymë ky njeri, këtë gjë ka për të bërë. E dikush ka leverdi që vazhdon ta lejojë ta bëjë këtë marrëzi, që ka tre dekada që zgjat.