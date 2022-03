Ukrainasit janë të përgatitur në çmo mënyrë për t’i bërë ballë agresionit rus, duke nisur nga lufta në format e deri tek ajo guerrile.

Banorët e qytetit Ivano-Frankivsk kanë përgatitur mbi 10 mijë kokteje molotov, për të cilat thonë se do t’i përdorin në rastin më të para sapo të shfaqen ushtarët rusë.

Ndërkohë që vetë banorët gjithashtu kanë ngritur barrikada me thasë me rërë dhe kanë vendosur mitraloza në çdo rrugë për tu përleshur me rusët, ndërsa thonë se pushtuesit në qytetin e tyre do të përjetojnë makthin më të madh.

“Ne kemi 10,000 kokteje molotov në çatitë mbi rrugët tona gati për të shkuar. Nëse vijnë këtu, nuk do të shkojnë në shtëpi. Nuk ka mundësi. Këtu i pret një makth. Nga lindja, heronjtë tanë të vijës së parë janë luanë, ata po luftojnë me kaq guxim dhe shpirt dhe i kanë dalë kundër ushtrisë ruse, e cila është ekspozuar. Rezulton se djalli nuk është aq i frikshëm në fund të fundit, është thjesht një e keqe e pastër, duke sulmuar gratë dhe fëmijët. Gratë dhe fëmijët? Do të fitojmë.

Ne kemi nxjerrë mësime nga fronti – tani shkencëtarët vendas po na ndihmojnë të bëjmë kokteje më të mira për trupat e Putinit. Ata do të përballen me një mur zjarri. Janë thjesht mish për top. E gjithë Ukraina është mobilizuar kundër këtij djalli të keq. Nga vjen fryma ukrainase?

Ata janë në tokën tonë, duke kërcënuar familjet tona, gratë dhe fëmijët – nga mendoni se vjen? Ne jemi në tokën tonë, në Ukrainë, prej nga vjen. Ne jemi ukrainas. Dhe kjo e ashtuquajtur fuqi e ushtrisë ruse është ekspozuar. Nuk është aq e fortë tani?”, deklarojnë banorët e qytetit Ivano-Frankivsk.

Ndërsa bie nata, burra të armatosur të veshur me shirita të verdhë dhe me fytyra serioze vërshojnë rrugëve të errëta në patrulla për të gjuajtur këdo që dyshon që mund të jetë një kërcënim.