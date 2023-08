Bashkë me 51-vjeçarin, si bashkëpunëtore në rrëmbimin e Ekaterinës akuzohet edhe nëna e tij, 72-vjeçarja Valentina Cheskidova, e cila në gjyq tha: “Ajo jetonte si mbretëreshë. Askush nuk e mbajti me zor. Jetoi me ne me dëshirën e saj. Ne i mbajmë dyert hapur në shtëpinë tonë. Mund të hysh e mund të dalësh kur të duash”./m.j