Mediat pranë Berishës po akuzojnë fort Enkelejt Alibeajn, se po ndihmohen nga mazhoranca në spote dhe hokë televizive. Kryetari i komanduar i PD-së i është përgjigjur menjëherë, duke sjellë tabelat e monitorimit të Medive televizive. Në rrjetet sociale, Alibeaj shkruan:

“Sali Berisha nuk le ditë pa shpifur kundër PD dhe për këtë në dispozicion të tij janë shumica e TV private, me në krye TV publik shqiptar. Mjafton të shqyrtohen me pak vëmendje pasqyrat e monitorimit të televizioneve gjatë fushatës dhe duket qartazi që zotëruesi i vërtetë i shumicës së medias, Edi Rama, i ka dhuruar kohë televizive partnerëve të tij të politikës së vjetëruar të non gratave.

Ndaj çjerrjet e dëshpëruara të Sali Berishës dhe Ilir Metës, kanë sot zë më shumë se çdo alternativë tjetër. Sepse më të interesuarit për të mbytur zërin e opozitës dhe alternativën e saj, janë treshja, me qëllimin e përbashkët të mbajtjes fort të njëri-tjetrit në skenën e vjetëruar të politikës shqiptare”./m.j