Joprida Tabaku diten e djeshme e ka pasur tereper te ngjeshur, teksa ne dreke me ftese te kolegut Xhelal Mziu ka marre pjese ne dreken ku ishte dhe Sali Berisha, ndersa ne mbremje ka marre pjese ne darken e shtruar nga demokratet ku ka qene prezent dhe kreu i komanduar i PD zyrtare Enkelejd Alibeaj.

“Një dolli për mendimin ndryshe; se të duash të ndryshosh për mirë nuk të bën as të shitur e as të blerë e as peng”-shkruan deputetja karizmatike e PD-së, Jorida Tabaku pas drekës te “Uka Farm”, një prej restoranteve më të mira në Shqipëri. Deputetja Tabaku ishte në drekën me shumë deputetë të PD, ku natyrisht kryesori ishte Sali Berisha.

Në drekë ishte edhe Rexhep Uka në cilësinë e të zotit të ‘shtëpisë’ (“Uka Farm” është pronë e tij), por ai mbetet një prej themeluesve dhe ikonave të PD. Rexhep Uka ka qenë deputet dhe zv/kryeministër në mandatin e parë të pushtetit të PD. Shfaqja e Jorida Tabakut, krah Rexhep Ukës, e jo afër Sali Berishës, dukej se thoshte se “kam ardhur thjesht për kortezi se më ftuat”.

Me sa duket keshtu ka qene, teksa në darkë shkoi te grupi i demokratëve që kishte mbledhur Enkelejd Alibeaj.

Në drekë ishte serioze, ndërsa në darkë ishte teper e gezuar!/m.j

Në foto: Dreka ku ishte Berisha

Në foto: Në darkën me Enkelejd Alibeajn dhe disa demokratë