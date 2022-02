Deputetja demokrate Jorida Tabaku pyeti kryeministrin Rama per inceneratoret ne Zimbabve, ku kryeministri tha me ironi se do interesohet pasi nuk ka asnje informacion.

Por, nderkohe qe demokratet bejne kete pyetje, mesa duket harrojne qe per kete gje mund te pyesin deputetin e tyre Gert Bogdani, i cili e njeh shume mire kete vend sic duket edhe ne foton e meposhtme, ku ai duket ne foto me zyrtare te ketij shteti.

