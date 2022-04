Presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, bashkë me kryediplomatin e BE-së, Josep Borrell, sot udhëtuan drejt Ukrainës për t’u takuar me liderët e vendit.

Dy udhëheqësit europianë bashkë me kryeministrin e Sllovakisë, Eduard Heger, shkuan edhe në vendin ku u raportua se u krye masakër, në Bucha.

Presidentja e KE shihet dhe ne foto teksa ka veshur jelekun antiplum, per çdo te papritur!

Te vendi i ngjarjes i shoqëroi kryeministri ukrainas, Denys Shmyhal, i cili tha se atyre iu tregoi mizoritë që kryen rusët.

“Vizituam Buchan. Ursula von der Leyen, Josep Borrellit dhe Eduard Hegerit iu tregova për mizoritë që kryen trupat ushtarake ruse mbi civilët ukrainas.

Ne kurrë s’do t’ia falim armikut këto krime. Ne po punojmë bashkë me partnerët tonë europianë që të ndalim agresorin sa më shpejt që është e mundur”, ka shkruar Shmyhal.

Von der Leyen më herët ka dënuar sulmin me raketa të Rusisë në një stacion treni që po përdorej për evakuim nga civilët në Ukrainë dhe e cilësoi si “të neveritshëm”.

Ajo tha se për këtë tragjedi do ta ngushëllojë personalisht presidentin ukrainas, Zelensky./m.j

Visited #Bucha. Showed @Vonderleyen, @JosepBorrellF @eduardheger the atrocities committed by the russian military troops against civilian 🇺🇦. We will never forgive the enemy for these crimes. We are working together with our 🇪🇺 partners to stop the aggressor as soon as possible. pic.twitter.com/Gdz0wmhuG9

— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) April 8, 2022