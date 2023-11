Deputetët e “Rithemelimit” janë në hall të madh. Ashtu, siç shprehet një pjesë e madhe e tyre kur janë nëpër tavolina, i kanë hyrë një rruge pa krye që nuk të nxjerr asgjëkundi.

Një pjesë e kanë kuptuar që e gjithë loja bëhet për të shpëtuar nderin e humbur të Gazmend Bardhit, i cili i premtoi Berishës për t’i çuar vulën dhe siglën e PD-së, por nuk ia arriti.

Një pjesë tjetër shprehen pesimist se kjo rrugë është pa të ardhme, por tani janë peng të veprimeve të tyre.

“Loja” bëhet vetëm për 2-3 prej tyre, të cilët iu është mbushur mendja se janë lider të mëdhenj dhe do të trashëgonin tapinë e “Rithemelimit” pas Sali Berishës.

Kuptohet se përpjekja e tyre është e kotë, sepse kur të vijë momenti, nëse do vijë ndonjëherë një moment i tillë, Berisha do t’i hedhë në “votë” dhe do jetë “vota” ajo që do t’u tregojë se sa vlejnë.

Hakmarrja është një gjellë që serviret e ftohtë dhe askush tjetër më mirë se Sali Berisha nuk e di këtë.

Pasi dështuan me hedhjen nga kangjellat, me futjen nga dritaret e kryesisë së Kuvendit, siç edhe shihet në foto, deputetët e Rithemelimit Dogjani, Metalija, Mahmutaj, i janë bashkëngjitur mbledhjes online të Komisionit të Sigurisë.

Të jetë spostuar edhe Revolucioni i madh në ekranin e vogël online?!

Pra deputetët e Sali Berishës kanë nisur që të braktisin “Aksionin” për sabotimin e punimeve në Kuvend dhe po bashkohen me ata të Ramës. A do ti “rrah” Flamur Noka sic bëri Dash Sula me Kreshnik Çollakun të cilit i zuri puci në dyert e komisionit të Integrimit?!