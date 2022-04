Një prej kandidateve është edhe Mimoza Rexhvelaj, e cila kërkon të drejtojë PD-në e Malësisë së Madhe.

“Nuk e di nëse Malësia është gati të më votëbesojë, por di që jam gati të bëj më të mirë për ta ringritur Partinë Demokratike, jam gati t’i jap energjinë time, përkushtimin tim, t’i shërbej me përulje e mirënjohje çdo demokrati.

Jam gati t’i bashkoj njerëzit duke jua shtrirë dorën e bashkëpunimit me sinqeritet e përkushtim, duke vlersuar kontributin e secilit, duke vlersua të gjithë ata që 9 vite opozitë u gjendën rrugëve dhe protestave. Me bukë, pa bukë, u gjendën betejave me shpresë të sjellim ndryshimin”, shkruan ajo.