Ka shumë përfitime të qenët mbret. Të mos shqetësohesh për një çati mbi kokë është padyshim një prej tyre.

Në cilën nga shumë shtëpitë e tij do të jetojë mbreti Charles?

Pallati Buckingham

Ndërtesa qendrore e Londrës me 775 dhoma është një nga simbolet më të famshme të Familjes Mbretërore. Selia administrative e monarkisë britanike që nga viti 1837.

Kështjella Windsor

Kështjella më e madhe dhe më e vjetër në botë, Windsor ishte shtëpia e fundjavës së mbretëreshës Elizabeth II dhe u bë rezidenca e saj kryesore sapo filloi pandemia Covid.

Pallati i Holyroodhouse

Mbretëresha Elizabeth kalonte një javë atje çdo vit duke pritur raste zyrtare dhe shtetërore, siç bëri mbreti Charles kur ishte Princi i Uellsit. Pallati përmban 289 dhoma, 17 prej të cilave janë të hapura për publikun.

Kalaja Hillsborough

Kalaja Hillsborough është rezidenca e tij zyrtare në Irlandën e Veriut. Është e vendosur në 100 hektarë kopshte dhe është një atraksion i njohur për vizitorët.

Shtëpia e Highgrove

Charles u zhvendos në pronën Gloucestershire në 1980 dhe rimodeloi pasurinë e saj. Gruaja e tij e ndjerë Diana thuhet se nuk e ka pëlqyer atë, por sipas Prof Whitelock, është – së bashku me Clarence House – vendi ku ai ndihet “më së shumti në shtëpi”.

Sandringham

Ndryshe nga shumica e rezidencave të tjera mbretërore, shtëpia Sandringham është në pronësi private të monarkut, pasi fillimisht ishte blerë nga mbreti Eduard VII dhe iu kalua trashëgimtarëve të tij.

Llwynywermod

Pasuria, e cila ndodhet pak jashtë Parkut Kombëtar Brecon Beacons në Carmarthenshire, u ble nga Dukati i Cornwall-it në vitin 2006. Çifti qëndron atje gjatë vizitave të tyre në Uells dhe Mbreti ka vizituar kishën lokale.

Shtëpia e Dumfries

Shtëpia e fshatit Palladian në Ayrshire nuk është zyrtarisht një rezidencë mbretërore, por Mbreti ka shpenzuar shumë energji dhe burime për të mbledhur fonde për restaurimin e ndërtesës. Ai po qëndronte atje kur iu tha se nëna e tij ishte e sëmurë rëndë përpara se të fluturonte me helikopter në Balmoral.

Kalaja e Meit

E vendosur në Caithness në bregun verior të Skocisë, prona – e njohur më parë si Kalaja Barrogill – u ble nga Nëna Mbretëreshë në vitin 1966, një transaksion që shfaqet në një episod të The Crown të ​​Netflix.

Shtëpia e Tamariskut

Vila në Ishujt Scilly në Cornwall është vendosur në një çerek hektarë tokë dhe thuhet se Mbreti do të qëndronte atje me ish-gruan e tij të ndjerë Diana dhe fëmijët e tyre. Tani mund të jepet me qira si vilë pushimi.