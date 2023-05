‘Hotel Arka’ do mirëpresë sot me një festë madhështore stafin e Big Brother VIP të transmetuar në Top Channel. Big Brother VIP u finalizua mbrëmjen e djeshme pas plot 136 ditësh me fitoren e këngëtarit Luiz Ejlli.

Një natë spektakli me plot emocione, që kulmoi me një martesë zyrtare mes triumfuesit dhe moderatores Kiara Tito në ambientet e Bashkisë Tiranë.

Kështu protagonistët që bënë të mundur realizimin e këtij programi si dhe banorët që mbajtën të mbërthyer para ekranit shqiptarët në këto 4 muaj, do të festojnë sot në restorantin Arka Rooftop tek Kodra e Diellit 2 në Tiranë.

Mësohet se mes qindra ofertave që ka pasur nga restorante të ndryshme në kryeqytet, stafi i Top Channel zgjodhi Arka Rooftop me pamje të mrekullueshme të kryeqytetit dhe kodrave të liqenit.

Kompania ka prenotuar nga ora 18:00 e pasdites deri në orët e para të mëngjesit në Hotel Arka, që njihet sot si një nga strukturat hoteliere më moderne e luksoze në Shqipëri. Luizi, Kiara, Efi dhe gjithë finalistët do festojne vetëm nje ditë pas fitores ne Arka suksesin e tyre ne nje event televiziv që mori përmasat e një sporti kombëtar.