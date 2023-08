Beniada Nishani ishte një nga finalistet e ‘Big Brother Vip 1’ dhe një nga personazhet më të dashura për publikun. Pas mbarimit të kësaj eksperience ajo ka vazhduar karrierën e saj në Shqipëri. Bukuroshja ka nisur jetesën në Tiranë, për të realizuar projekte të reja, tashmë jo në modeling, por edhe në moderim.

Jori gjithashtu njihet dhe për miqësinë e ngushtë që ka me ish- banoren e ‘BBV 1’, modelen e njohur Beniada Nishani. Postimet me njëra- tjetrën në rrjete sociale nuk mungojnë ku dhe na tregojnë raportin e mirë që kanë. Para disa ditësh Jori ka postuar në Instagramin e saj foto pa lejen e Beniadës, ku kjo e fundit shfaqet duke fjetur në makinë. Epo nuk zgjati shumë derisa Beniada ‘të merrte hak’ ndaj Jorit dhe ditën e sotme ka postuar një foto të asaj në gjumë duke ia kthyer kështu me të njëjtën monedhë.