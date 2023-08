E paditur në Gjykatën Kushtetuese nga avokatët, harta e re gjyqësore po inspektohet edhe nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë, prej nga ku do të kuptohet se çfarë ndikimi solli tek proceset gjyqësore në rang vendi.

“Harta e re do kohën e vet që të përshtatet me situatën e re edhe magjistrati duhet të përshtatet me hartën e re gjyqësore. Është një proces që po e shohim në vijim, edhe për shkak të detyrimit që kemi për të ndjek problematikat që dalin në raport me të drejtat e qytetarëve nga kjo hartë e re, kështu që në çdo moment që ne do të konstatojmë një situatë për të cilën duhet të ndërhyjmë, e para do të ndërhyjmë, e padyshim do të bëhet publike“, tha Artur Metani, Inspektor i Lartë i Drejtësië.